Дизайн форума и страниц - нужен дизайнер без комплесов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок288 просмотров

Чего нужно:

Нужно сделать фееричный дизайн форума и отдельных страниц, конечно с адаптивом. 

Кого ищем или нет:

Вообщем дизайнеры шаблонщики и типовики, идите мимо сразу, просто достала эта серая масса людей. 

Нужен Дизайнер с большой с@ка буквы, который любит свое дело и знает что такое ДИЗАЙН, а не картиночки вставлять в фотошопе. 

Нужен человек с чувством юмором, что бы мог вникнуть, поржать и забомбить дизайн от которого либо замирали, либо подыхали)))

Ну вообщем вы поняли, о чем я. 

Теперь о главном: 

Есть протатипы страниц

Есть ТЗ даже с купленными картинками

Есть пример того, как делать НЕ НАДО

Что сделать: 

Главная, каталог обзоров, страница обзоров, страница стримов, википедиЯ, профиль + пару внутренних страниц.

Что платим:

Платим как рабу на галлерах, порядка 25'000р за все, так сказать All Inclusive, но вы должны быть готовы к тому, что вам будут бить плетью по спине и стучать в барабаны для ускорения хода процесса.

О претендентах:

Если вы тонкая, беззащитная личность с тонким настроем на работы, то вам у нас п"""ц, лучше сразу закройте данное предложение, потому что вы у нас сломаетесь. 

Как вы поняли мы не любим ленивых, готовы принять активное участие и отвечать на все вопросы, что бы закончить процеСС быстрее и отпустить Добби на свободой с пачкой купюр. 

По предоплате, если Добби отдать все и сразу есть возможность что он сбежит, поэтому оплата 5'000р аванса сразу после разработки главной, остальное по завершению. 

И так пришло время узнать на какой ты стороне: 

1. Безумцев стирающих кисти в кровь о клавиатуру ради истинного искусства

2. Трусов боящихся сложностей и преград, которым все мало денег и они много о себе возомнили 

Выбирай сторону с умом, назад пути нет...

P.S.

Бомбите портфолио и контакты снизу, будем выбирать из категории (1), кто понравится отправим ТЗ и прочие наработки.

9 лет назад
CL-NiC
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

G_D
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$300
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

G_D
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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