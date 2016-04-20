Дизайн форума и страниц - нужен дизайнер без комплесов

Чего нужно:

Нужно сделать фееричный дизайн форума и отдельных страниц, конечно с адаптивом.

Кого ищем или нет:

Вообщем дизайнеры шаблонщики и типовики, идите мимо сразу, просто достала эта серая масса людей.

Нужен Дизайнер с большой с@ка буквы, который любит свое дело и знает что такое ДИЗАЙН, а не картиночки вставлять в фотошопе.

Нужен человек с чувством юмором, что бы мог вникнуть, поржать и забомбить дизайн от которого либо замирали, либо подыхали)))

Ну вообщем вы поняли, о чем я.

Теперь о главном:

Есть протатипы страниц

Есть ТЗ даже с купленными картинками

Есть пример того, как делать НЕ НАДО

Что сделать:

Главная, каталог обзоров, страница обзоров, страница стримов, википедиЯ, профиль + пару внутренних страниц.

Что платим:

Платим как рабу на галлерах, порядка 25'000р за все, так сказать All Inclusive, но вы должны быть готовы к тому, что вам будут бить плетью по спине и стучать в барабаны для ускорения хода процесса.

О претендентах:

Если вы тонкая, беззащитная личность с тонким настроем на работы, то вам у нас п"""ц, лучше сразу закройте данное предложение, потому что вы у нас сломаетесь.

Как вы поняли мы не любим ленивых, готовы принять активное участие и отвечать на все вопросы, что бы закончить процеСС быстрее и отпустить Добби на свободой с пачкой купюр.

По предоплате, если Добби отдать все и сразу есть возможность что он сбежит, поэтому оплата 5'000р аванса сразу после разработки главной, остальное по завершению.

И так пришло время узнать на какой ты стороне:

1. Безумцев стирающих кисти в кровь о клавиатуру ради истинного искусства

2. Трусов боящихся сложностей и преград, которым все мало денег и они много о себе возомнили

Выбирай сторону с умом, назад пути нет...

P.S.

Бомбите портфолио и контакты снизу, будем выбирать из категории (1), кто понравится отправим ТЗ и прочие наработки.