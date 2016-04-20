Нужны лендинг-пэйджи для создания компэйн-клиентов
Дизайн форума и страниц - нужен дизайнер без комплесов
Чего нужно:
Нужно сделать фееричный дизайн форума и отдельных страниц, конечно с адаптивом.
Кого ищем или нет:
Вообщем дизайнеры шаблонщики и типовики, идите мимо сразу, просто достала эта серая масса людей.
Нужен Дизайнер с большой с@ка буквы, который любит свое дело и знает что такое ДИЗАЙН, а не картиночки вставлять в фотошопе.
Нужен человек с чувством юмором, что бы мог вникнуть, поржать и забомбить дизайн от которого либо замирали, либо подыхали)))
Ну вообщем вы поняли, о чем я.
Теперь о главном:
Есть протатипы страниц
Есть ТЗ даже с купленными картинками
Есть пример того, как делать НЕ НАДО
Что сделать:
Главная, каталог обзоров, страница обзоров, страница стримов, википедиЯ, профиль + пару внутренних страниц.
Что платим:
Платим как рабу на галлерах, порядка 25'000р за все, так сказать All Inclusive, но вы должны быть готовы к тому, что вам будут бить плетью по спине и стучать в барабаны для ускорения хода процесса.
О претендентах:
Если вы тонкая, беззащитная личность с тонким настроем на работы, то вам у нас п"""ц, лучше сразу закройте данное предложение, потому что вы у нас сломаетесь.
Как вы поняли мы не любим ленивых, готовы принять активное участие и отвечать на все вопросы, что бы закончить процеСС быстрее и отпустить Добби на свободой с пачкой купюр.
По предоплате, если Добби отдать все и сразу есть возможность что он сбежит, поэтому оплата 5'000р аванса сразу после разработки главной, остальное по завершению.
И так пришло время узнать на какой ты стороне:
1. Безумцев стирающих кисти в кровь о клавиатуру ради истинного искусства
2. Трусов боящихся сложностей и преград, которым все мало денег и они много о себе возомнили
Выбирай сторону с умом, назад пути нет...
P.S.
Бомбите портфолио и контакты снизу, будем выбирать из категории (1), кто понравится отправим ТЗ и прочие наработки.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $80
Добрый день Нужно нарисовать четыре основных страницы сайта по прокату платьев. Макеты страниц в приложении к архиву. Логотип у сайта уже есть, цветовая гамма, сайты примеры и более детальные пожелания будут озвучены ...Завершен9 лет назад
Требуется разработка прототипа коммерческого сайта (можно в Axure, можно просто скетч). От вас - примеры подобной работы, очень важно иметь соответствующее "мышление" (интернет-маркетинг).Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Створення теми для WordPress по зразку з іншого сайту (не шаблон). Дещо вже маємо, але треба допрацьовувати. Терміни стислі. Шукаємо справжнього профі. Будь-ласка новодьте приклади своєї роботи за цією тематикою!Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется сделать легкий редизайн сайта sonc e точка tv без пробела. Фирменный стиль включая бекграунд должен оставаться прежним.Завершен9 лет назад
- $100
Требуется дизайн сайта по составленному прототипу. Постановка задачи и прототип в приложении. Дизайн должен быть проработан, детален, качественен, современен. Соответствовать сегменту бизнеса. Внимание к деталям Оплата ...Завершен9 лет назад
Разработка логотипа Шапка(обложка) FB Шапка(обложка) VK Разработка wiki меню, вики разметка Шаблон постаДизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад