Нужна разработка прототипа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок198 просмотров

Требуется разработка прототипа коммерческого сайта (можно в Axure, можно просто скетч).

От вас - примеры подобной работы, очень важно иметь соответствующее "мышление" (интернет-маркетинг).

9 лет назад
tracestudio
Альберт 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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