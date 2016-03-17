Необходимо разработать дизайн форм подписки на рассылку и подготовить макеты к верстке. Формы для размещения на сайте www.makintour.com Формы должны по стилю подходить к общему стилю сайта, бросаться в глаза, но не напрягать ...
Сделать дизайн сайта о йоркширских терьерах, стрижка собак.
Здравствуйте, дорогие друзья! Нужен простой дизайн сайта, без наворотов (минимализм рулит), в светло коричневых тонах. Тематика сайта - йоркширский терьер, стрижка собак. С правым сайдбаром для адаптивного шаблона под различные устройства. Сайт должен хорошо смотреться на широкоформатных мониторах, чтобы по бокам не оставалось полос. Ширина макета 1920 пикселей. Рабочая область 1280, то есть, чтобы хорошо смотрелось на НЕ широкоформатных мониторах. Основная картинка должна влезть в 1280 пикселей. Область контента с сайдбаром по ширине 980 пикселей. Для футера картинка не нужна.
Подробное ТЗ вышлю после выбора исполнителя.
Выбранный исполнитель
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