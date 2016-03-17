Сделать дизайн сайта о йоркширских терьерах, стрижка собак.

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка346 просмотров

Здравствуйте, дорогие друзья! Нужен простой дизайн сайта, без наворотов (минимализм рулит), в светло коричневых тонах. Тематика сайта - йоркширский терьер, стрижка собак. С правым сайдбаром для адаптивного шаблона под различные устройства. Сайт должен хорошо смотреться на широкоформатных мониторах, чтобы по бокам не оставалось полос. Ширина макета 1920 пикселей. Рабочая область 1280, то есть, чтобы хорошо смотрелось на НЕ широкоформатных мониторах. Основная картинка должна влезть в 1280 пикселей. Область контента с сайдбаром по ширине 980 пикселей. Для футера картинка не нужна. 

Подробное ТЗ вышлю после выбора исполнителя.

9 лет назад
yorkmir2
Захаров 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$135
11 дней
Отличный исполнитель, специалист своего дела. С полуслова понимает, чего желает заказчик. Всегда на связи, всегда готов обсудить детали. Замечаний в работе нет. Если необходимы правки, реагирует адекватно, быстро и качественно вносит изменения. Дает отличные советы. В сроки укладывается. Приятно работать с таким исполнителем. Всем рекомендую. Не пожалеете).
Макс - мечта фрилансера! Очень подробное ТЗ. Изначально знал, чего хочет. Работа была сделана, безусловно, совместным трудом. Всегда на связи, мгновенная оплата. Буду рад сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн формы подписки на рассылку

    Необходимо разработать дизайн форм подписки на рассылку и подготовить макеты к верстке. Формы для размещения на сайте www.makintour.com Формы должны по стилю подходить к общему стилю сайта, бросаться в глаза, но не напрягать ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен дизайн страниц CRM

    1. Нужен дизайн страниц CRM  Требования к дизайнеру: 1. Должно быть недорого. 2. Обязательно приложите портфолио.  3. Вы должны сами уметь соображать и проектировать,по сути не откуда копировать, ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг+верстка

    Нужно нарисовать дизайн и сверстать лендинг для продажи 3d принтеров. Жду Ваших предложений, по срокам и цене.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подобрать шаблон WordPress

    1. Подобрать шаблон WordPress подходящий для интернет-магазина игрушек (предложить 3 варианта, выберу 1). 2. Изменить кнопки, иконки, стили (сделать уникальным). Ответ пишите со слова "Адаптирую шаблон.", авто-ответы буду сразу удалять не читая. Отклики без бюджета и сроков рассматриваться ...

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн страницы информационного сайта

    $70

    Требуется очень качественный дизайн новостной странички для фин-тех информационного сайта. Результат в photoshop psd или в html + css. Все просто: пост-событие + комментарии. Дизайн необходим минималистический в стиле вики, без излишеств. В этом и ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад