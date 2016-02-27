Дизайн страницы информационного сайта

Требуется очень качественный дизайн новостной странички для фин-тех информационного сайта. Результат в photoshop psd или в html + css. Все просто: пост-событие + комментарии. Дизайн необходим минималистический в стиле вики, без излишеств. В этом и состоит трудность: соединить оригинальность и минимализм. Примерное расположение элементов страницы в прикрепленном файле, однако рамеры элементов - на усмотрение дизайнера.

Оплата предпочтительна через PayPal или Skrill. 30$ предоплата после согласования деталей, желательно по skype