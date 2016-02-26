Нужно органично вписать новый блок информации в страничку. Главная страничка http://www.siriuslead.ru/ нужно вписать блок "регистрация рекламодателя" сейчас он на отдельной странице http://zakaz.siriuslead.ru/. . По дизайну ориентироваться на главную
Дизайн и программирование сайта на основе существующего дизайна и ТЗ
Требуется сделать дизайн некоторых страниц, иконок, установить всё на движок (не выбран, предполагается бесплатный) и запрограммировать. Разработать логотип с названием "Интерьерия". Разработан дизайн некоторых страниц (примерный вид одной страницы с шапкой и горизонтальным меню - есть рабочие файлы psd), довольно подробное ТЗ (в приложении).
Рассмотрим предложения с точной стоимостью, поскольку есть точное ТЗ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется нарисовать 10 страниц для платежного терминала. Платежный терминал, это по сути тот же самый сайт, только с минимальным количеством элементов и крупными кнопками. В дальнейшем, при желании, есть еще приличный объем работы ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
необходимо нарисовать картинку для шапки сайта http://flowersdream.ru/ на данный момент происходит небольшой редизайн сайта, необходимо сделать картинку для шапки - в картинке из составляющих должно быть только название: Цветочные мечты (коллекция Ирины Кормилициной) ...Завершен9 лет назад
Привет всем, нужен дизайн сайта главную надо к пн. тз https://docs.google.com/document/d/1kmf0fCZg8FkXlZm--7BB0Sj0YoAdRwPc97eGJ53TFik/edit?usp=sharing Прототип http://hiopiq.axshare.com/#p=home&hi=1 Основные цвета: серый (может где-то черный) - оранжевый - белый Сайты примеры http://www.gradpro.ru/ с точки зрения ...Завершен9 лет назад
Компания занимается международными перевозками личных вещей. Необходима привлекательная страница визитка с формой запроса для клиентов. Наш основной сайт (с примерной формой запроса): http://cieltrans.ru/pages-view-7.htmlЗавершен9 лет назад
Нужно разработать шапку и визитку для туристического блога. Логотип уже разработан. Также на основании шапки и ее элементов разработать 2-3 шаблона для оформления цитат в тексте в виде картинок-шаблонов.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Разрабатываемая система - аналог airbnb, только бронируются артисты на концерты. Детальное ТЗ по ссылке ниже https://docs.google.com/document/d/14XCpRk7sfdPwdvRnkgJgbKsAkUBUQ6SdeKGCrDO3TG0/edit?usp=sharing ТЗ еще не полное. На текущий момент описан личный кабинет Организатора мероприятий. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать адаптивный шаблон для WP как на сайте lemurov.net только изменить цветовую схемуДизайн сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать шаблон интернет магазина на вордпресс.Все детали непосредственно исполнителю.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад