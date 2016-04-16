Дизайн сайта

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Завершен11 заявок171 просмотр

Привет всем, нужен дизайн сайта

главную надо к пн.

тз https://docs.google.com/document/d/1kmf0fCZg8FkXlZm--7BB0Sj0YoAdRwPc97eGJ53TFik/edit?usp=sharing

Прототип http://hiopiq.axshare.com/#p=home&hi=1

Основные цвета: серый (может где-то черный) - оранжевый - белый

Сайты примеры

http://www.gradpro.ru/ с точки зрения целостного оформления

http://www.alkuta.ru/ - подача раздела проекты

http://kub-a-tum.ru/ - конкуренты, с недавно созданным сайтом в целом нормально, но хотелось бы большего))))))

9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$30
1 день
Виталий оперативно выполняет работу, не всегда уровень соответствует ожидаемому, но потенциал у него есть. В целом приемлемый уровень за свои деньги. Если надо по быстрому что-то отрисовать без особых претензий это к Виталию.
По-прежнему все хорошо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад