Дизайн системы по бронированию артистов на мероприятия

Разрабатываемая система - аналог airbnb, только бронируются артисты на концерты.

Детальное ТЗ по ссылке ниже

https://docs.google.com/document/d/14XCpRk7sfdPwdvRnkgJgbKsAkUBUQ6SdeKGCrDO3TG0/edit?usp=sharing

ТЗ еще не полное. На текущий момент описан личный кабинет Организатора мероприятий.

Будет еще личный кабинет Артиста - это дополнительно 3-4 экрана

Дизайн нужен для адаптивной верстки. Т.е. для каждой страницы нужны варианты: десктоп, планшет, смартфон

Пример того, как это может выглядеть: http://carget.ru/