Здравствуйте! Нужно сделать адаптивный шаблон для WP как на сайте lemurov.net только изменить цветовую схему
Дизайн системы по бронированию артистов на мероприятия
Разрабатываемая система - аналог airbnb, только бронируются артисты на концерты.
Детальное ТЗ по ссылке ниже
https://docs.google.com/document/d/14XCpRk7sfdPwdvRnkgJgbKsAkUBUQ6SdeKGCrDO3TG0/edit?usp=sharing
ТЗ еще не полное. На текущий момент описан личный кабинет Организатора мероприятий.
Будет еще личный кабинет Артиста - это дополнительно 3-4 экрана
Дизайн нужен для адаптивной верстки. Т.е. для каждой страницы нужны варианты: десктоп, планшет, смартфон
Пример того, как это может выглядеть: http://carget.ru/
Заявки фрилансеров
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