vlad85

Владислав vlad85

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Проект на Python3 с Telegram API

    Разработать модуль на Python3, который принимает номер телефона, проверяет наличие пользователя в Telegram через API, создает чат с заданным именем и картинкой, а также добавляет в него определенного бота.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильные приложение iOS/Android для сайта GIG.ME (Xamarin)

    Добрый день! Нужно написать на Xamarin приложения под Android и iOS. Приложения практически дублируют текущую функциональность сайта https://gig.me Есть дизайн-макет всех страниц https://www.figma.com/proto/vKChs36mfTf0rDAoOkMavI/Gigme-Android?scaling=contain&amp;node-id=151%3A452 Также ...

    AndroidiOSNode.js
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсинг сайтов

    Необходимо написать ряд парсеров сайтов. Парсить нужно будет сайты ночных клубов на предмет наличия в них информации о мероприятиях. ТЗ и описание результата для загрузки мероприятий в нашу базу - в приложении ...

    Веб-программирование72 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер для сайта SwopShop

    надо сделать промо баннер для сайта swopshop.com в формате 468х96  (баннер для рекламы swopshop на стороннем сайте) Для этого просто можно подогнать под указанный формат первый слайд с главной страницы сайта http://prntscr.com/ct0pi8 ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка промо сайта

    Добрый день - необходимо сверстать промо сайт для танцевального мероприятия. Макет - в приложении. Нужно будет сделать адаптивный дизайн. Версия в приложении - это для десктопа и планшетов. Мобильная версия будет упрощенной. Просто ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Виджет для продажи билетов на концерты

    Необходимо создать виджет для покупки билетов на концерты и прочие мероприятия Полное ТЗ - тут: https://docs.google.com/document/d/1Tp10UCJs7zN5v-Vt9TgDmY0ldtgw7JP3cSDkBULSybQ/edit?usp=sharing Пожалуйста, указывайте технологии, на которых предполагается проводить разработку. Дизайн и верстка уже есть: http://6names.net.ua/gc/widget-1.html ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн системы по бронированию артистов на мероприятия

    Разрабатываемая система - аналог airbnb, только бронируются артисты на концерты. Детальное ТЗ по ссылке ниже https://docs.google.com/document/d/14XCpRk7sfdPwdvRnkgJgbKsAkUBUQ6SdeKGCrDO3TG0/edit?usp=sharing ТЗ еще не полное. На текущий момент описан личный кабинет Организатора мероприятий. ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта Globalclubbing (Битрикс)

    Я ищу человека для длительного сотрудничества по доработке сайта Globalclubbing.com (на Битриксе). Если Вас интересует сотрудничество - посмотрите, пожалуйста, текущее ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1oDyeFCzO2SfzPe0XybYwsv4urctGsZIV5Syjw8YYGl8/edit Хотелось бы получить оценку по времени ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Битриксе

    Сайту по продаже билетов на мероприятия нужно разработать функциональность по обмену/возврату билетов. Сайт - globalclubbing.com На Битриксе ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1oDyeFCzO2SfzPe0XybYwsv4urctGsZIV5Syjw8YYGl8/edit?usp=sharing

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение под Android

    Необходимо разработать приложение под Android, для сканирования билетов на входе в клубы. Сканировать нужно QR и штрих-коды Дизайн всех экранов приложения - доступен по ссылке http://swopshop.com/android.pdf  Один из экранов (4-й) будет немного ...

    Android
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн приложения Android

    Необходимо сделать дизайн приложения под Android, описание которого доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ZwqbTI5yLbwBR70JB17ZDpwwtLFUsco9jNiuQzDAvAo/edit?usp=sharing Дизайн должен быть максимально легким. Все управляющие элементы должны верстаться с помощью стилей (без вставки картинок). Единственные картинки, ...

    Android
    Дизайн мобильных приложений1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • REST сервис для сайта на Битриксе

    Нужно добавить несколько списков в сайт на Битриксе, сделать связки между ними + разработать REST API, для работы с этими списками из приложения на Android. Приложение на Android - за рамками этой задачи. Здесь ...

    Android
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • ASP.Net разработчик на 1.5 месяца

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Команде разработки сервиса carget.ru срочно требуются дополнительные руки. Руки должны быть прямыми и должны иметь представление о следующих вещах: 1) ASP.NET (MVC, Web ...

    ASP.NETjQuerySASSSQLUnity
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка Sass

    Здравствуйте, Необходимо сверстать примерно 10 страниц. Верстка адаптивная, необходимо использование Sass вместо классического CSS. Пример 1 из страниц для верстки - в приложении. Прошу указывать стоимость верстки 1 ...

    CSSSASS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор группы вконтакте

    $285

    Требуется администратор для группы вконтакте http://vk.com/swopshopcom Необходимо на ежедневной основе выполнять следующие действия: 1) Добавлять 2-3 статьи/заметки на тему обмена вещей или дарения (сообщения типа "Знаете ли Вы, что" ...

    Социальные сети (SMM и SMO)54 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер на постоянную основу

    $500

    Проекту swopshop.com требуется дизайнер на постоянную основу. У нас имеется основной сайт, приложения для Android и iOs, запускается приложение для вконтакте. Все эти сервисы постоянно дорабатываются и улучшаются. Таким образом, ...

    AndroidiOS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 10 статей на тему "обмен/подарки"

    Необходимо написать 10 статей по теме "Обмен вещами" Какие-либо интересные традиции в разных странах или интересные факты на эту тему. Также подходят интересные факты на тему дарения вещей. Объем каждой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн одной страницы

    Добрый день, необхдимо срочно сделать дизайн 1 страницы ("Личные сообщения") для сайта swopshop.com Также нужно выполнить нарезку этого дизайна для последующей верстки Wireframe основных элементов - в приложенном файле

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$3500
10 баллов
6 лет назад
Мобильные приложение iOS/Android для сайта GIG.ME (Xamarin)
AndroidiOSNode.js
Комфортное и приятное сотрудничество, интересный проект, спасибо! Буду рад продолжению совместной работы и новым задачам.
Все супер! Для проекта разработали детальный план со сроками, в которые и уложились. Баги-недочеты исправляются без вопросов Параллельно сделали два приложения и для iOs и для Android Вся коммуникация происходит быстро и без проблем. В случае больших вопросов - созваниваемся по скайпу и быстро все решаем. Дмитрий всегда на связи
Ответный отзыв
5wards
46 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создание нескольких процедур SQL Server
SQL
Супер, рекомендую!
Работа завершена быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
webden41k
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
9 баллов
9 лет назад
Верстка промо сайта
Все отлично. Было приятно работать. Оплатил как и договаривались.
Все сделано очень быстро, Денис всегда на связи
Ответный отзыв
Allegory
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$185
10 баллов
9 лет назад
Дизайн виджета для сервиса покупки билетов
ТЗ, скорость оплаты, общение, правки - все отлично. Благодарю за сотрудничество, только приятные эмоции. Рекомендую!
Все хорошо, работа выполнена в срок, Александр всегда на связи
Ответный отзыв
redmax88
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
$100
10 баллов
10 лет назад
Клон дизайна сайта
всё ок, спасибо
Сделал все быстро, почти всегда на связи (что на мой взгляд очень ценное качество фрилансера =) ) Рекомендую.
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