Все супер! Для проекта разработали детальный план со сроками, в которые и уложились. Баги-недочеты исправляются без вопросов Параллельно сделали два приложения и для iOs и для Android Вся коммуникация происходит быстро и без проблем. В случае больших вопросов - созваниваемся по скайпу и быстро все решаем. Дмитрий всегда на связи