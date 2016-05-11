Разработать модуль на Python3, который принимает номер телефона, проверяет наличие пользователя в Telegram через API, создает чат с заданным именем и картинкой, а также добавляет в него определенного бота.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно написать на Xamarin приложения под Android и iOS. Приложения практически дублируют текущую функциональность сайта https://gig.me Есть дизайн-макет всех страниц https://www.figma.com/proto/vKChs36mfTf0rDAoOkMavI/Gigme-Android?scaling=contain&node-id=151%3A452 Также ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо написать ряд парсеров сайтов. Парсить нужно будет сайты ночных клубов на предмет наличия в них информации о мероприятиях. ТЗ и описание результата для загрузки мероприятий в нашу базу - в приложении ...Веб-программирование72 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, имеется задача по редизайну лендинга сервиса gigandcrowd.com Подробное ТЗ в приложенном файлеДизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
надо сделать промо баннер для сайта swopshop.com в формате 468х96 (баннер для рекламы swopshop на стороннем сайте) Для этого просто можно подогнать под указанный формат первый слайд с главной страницы сайта http://prntscr.com/ct0pi8 ...Баннеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день - необходимо сверстать промо сайт для танцевального мероприятия. Макет - в приложении. Нужно будет сделать адаптивный дизайн. Версия в приложении - это для десктопа и планшетов. Мобильная версия будет упрощенной. Просто ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать виджет для покупки билетов на концерты и прочие мероприятия Полное ТЗ - тут: https://docs.google.com/document/d/1Tp10UCJs7zN5v-Vt9TgDmY0ldtgw7JP3cSDkBULSybQ/edit?usp=sharing Пожалуйста, указывайте технологии, на которых предполагается проводить разработку. Дизайн и верстка уже есть: http://6names.net.ua/gc/widget-1.html ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Необходимо создать виджет для покупки билетов на концерты и прочие мероприятия Полно ТЗ - тут: https://docs.google.com/document/d/1Tp10UCJs7zN5v-Vt9TgDmY0ldtgw7JP3cSDkBULSybQ/edit?usp=sharingЗавершен9 лет назад
Разрабатываемая система - аналог airbnb, только бронируются артисты на концерты. Детальное ТЗ по ссылке ниже https://docs.google.com/document/d/14XCpRk7sfdPwdvRnkgJgbKsAkUBUQ6SdeKGCrDO3TG0/edit?usp=sharing ТЗ еще не полное. На текущий момент описан личный кабинет Организатора мероприятий. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
Я ищу человека для длительного сотрудничества по доработке сайта Globalclubbing.com (на Битриксе). Если Вас интересует сотрудничество - посмотрите, пожалуйста, текущее ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1oDyeFCzO2SfzPe0XybYwsv4urctGsZIV5Syjw8YYGl8/edit Хотелось бы получить оценку по времени ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Сайту по продаже билетов на мероприятия нужно разработать функциональность по обмену/возврату билетов. Сайт - globalclubbing.com На Битриксе ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1oDyeFCzO2SfzPe0XybYwsv4urctGsZIV5Syjw8YYGl8/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать приложение под Android, для сканирования билетов на входе в клубы. Сканировать нужно QR и штрих-коды Дизайн всех экранов приложения - доступен по ссылке http://swopshop.com/android.pdf Один из экранов (4-й) будет немного ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать дизайн приложения под Android, описание которого доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1ZwqbTI5yLbwBR70JB17ZDpwwtLFUsco9jNiuQzDAvAo/edit?usp=sharing Дизайн должен быть максимально легким. Все управляющие элементы должны верстаться с помощью стилей (без вставки картинок). Единственные картинки, ...Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно добавить несколько списков в сайт на Битриксе, сделать связки между ними + разработать REST API, для работы с этими списками из приложения на Android. Приложение на Android - за рамками этой задачи. Здесь ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Команде разработки сервиса carget.ru срочно требуются дополнительные руки. Руки должны быть прямыми и должны иметь представление о следующих вещах: 1) ASP.NET (MVC, Web ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, Необходимо сверстать примерно 10 страниц. Верстка адаптивная, необходимо использование Sass вместо классического CSS. Пример 1 из страниц для верстки - в приложении. Прошу указывать стоимость верстки 1 ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $285
Требуется администратор для группы вконтакте http://vk.com/swopshopcom Необходимо на ежедневной основе выполнять следующие действия: 1) Добавлять 2-3 статьи/заметки на тему обмена вещей или дарения (сообщения типа "Знаете ли Вы, что" ...Социальные сети (SMM и SMO)54 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Проекту swopshop.com требуется дизайнер на постоянную основу. У нас имеется основной сайт, приложения для Android и iOs, запускается приложение для вконтакте. Все эти сервисы постоянно дорабатываются и улучшаются. Таким образом, ...Завершен11 лет назад
Необходимо написать 10 статей по теме "Обмен вещами" Какие-либо интересные традиции в разных странах или интересные факты на эту тему. Также подходят интересные факты на тему дарения вещей. Объем каждой ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, необхдимо срочно сделать дизайн 1 страницы ("Личные сообщения") для сайта swopshop.com Также нужно выполнить нарезку этого дизайна для последующей верстки Wireframe основных элементов - в приложенном файлеЗавершен11 лет назад