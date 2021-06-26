Необходимо реализовать следующий модуль на Python3:

1) На вход модуля подается номер телефона

2) С помощью Telegram API необходимо узнать, есть ли пользователь с таким телефоном в telegram

3) Если есть - создать чат с этим пользователем (чату нужно задать кастомное имя и картинку) и добавить в него определенного бота