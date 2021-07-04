Правки на WP

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки1620 просмотров

1. Указывать правильно канонические страницы (категории товаров, бренды, рубрики записей).

2. Микразметка (убрать мусор, исправить ошибки, дополнить)

3. Убрать из технических элементов сайта теги h1…h6.

Подробное описание работы: https://drive.google.com/file/d/1Nuwtd_yOSUDokPHSYRcIxBBFoDUaabuf/view?usp=sharing

WordPress
4 года назад
kl-rais
Райс 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$42
2 дня
Задача выполнена. Отличный разработчик с железными нервами. При выполнении задачи обнаружились нюансы в работе сайта, появилась масса вопросов. Рустам терпеливо ответил и решил все вопросы. Спасибо за работу!
все отлично! рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Алексей
 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Евгений
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-1)
4 года назад

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