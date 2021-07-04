Задача заключается в создании JavaScript-скрипта, который будет перезагружать контейнер только тогда, когда он попадает в область видимости браузера. Необходимо адаптировать предложенный код или разработать новый, чтобы перезагрузка происходила по мере скроллинга посетителя до контейнера с id 'adfox_154394132037159997'.