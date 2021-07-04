Необходимо реализовать синхронизацию наличия товаров в Joomshopping через атрибуты с 1С Управление торговлей. Требуется отображение количества каждого размера товара на торговых объектах. Подробное ТЗ доступно в файле.
Правки на WP
1. Указывать правильно канонические страницы (категории товаров, бренды, рубрики записей).
2. Микразметка (убрать мусор, исправить ошибки, дополнить)
3. Убрать из технических элементов сайта теги h1…h6.
Подробное описание работы: https://drive.google.com/file/d/1Nuwtd_yOSUDokPHSYRcIxBBFoDUaabuf/view?usp=sharing
Выбранный исполнитель
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