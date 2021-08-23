Требуется удалить анимацию из PHP-скрипта чекера, который использует jQuery для отображения результатов проверки и запуска. Подробности будут предоставлены в личной переписке.
Парсер
Сделать парсер, на базе готового регулярного выражения для проверки логов.
Выбранный исполнитель
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