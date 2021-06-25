Прикрутить аутентификацию через метамаск(Ethereum) к странице

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Закрыт1 заявка784 просмотра

У нас есть готовая верстка странички и набор смарт контрактов, нужен специалист с опытом работы react/js который поможет эти взаимодействия красиво отобразить на фронтенде. 

Надо будет реализовать аутентификацию кошельком на странице по клику на кнопку, отобразить инфу по балансам везде где надо и вызвать смарт контракт с указанными юзером параметрами.

JavaScript
4 года назад
Ravaga
Павел 
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4 года назад

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Абзал
 
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Был
3 года назад
4 года назад