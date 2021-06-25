У нас есть готовая верстка странички и набор смарт контрактов, нужен специалист с опытом работы react/js который поможет эти взаимодействия красиво отобразить на фронтенде.

Надо будет реализовать аутентификацию кошельком на странице по клику на кнопку, отобразить инфу по балансам везде где надо и вызвать смарт контракт с указанными юзером параметрами.