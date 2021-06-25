на сайте настроено 2 способа отправки заявок - при нажатии на “заказать” заявки с инфой приходят одновременно в тг бот и на почту. Наш маркетолог настроил аналитику в ЯД и гугл, на конверсии. И согласно этой аналитике можно увидеть, что некоторые заявки не доходят. Почему-то 1 из 5 заявок не приходит на почту и в тг. То есть куча заявок просираются в трубу и это при том, что одна заявка стоит более 600 руб!!!

Может проблемы с хостингом? Не думаю - у меня хостинг beget - очень топовый. Если бы и были с ним перебои, то не такие частые.

Может проблемы с определенными браузерами / девайсами? Я не знаю.

Просто решите эту проблему.

Но прикол в том, что лично при моих тестах - никогда не просирались заявки. Всегда приходят мгновенно. А вот когда какие-то пользователи приходят с контекстной рекламы - то начинаются проблемы