Добрый день.

Нужно на действующем сайте на YII создать блок "Где купить". Он будет представлять из себя логотипы партнеров с переходом на их сайты. По 3-4 в ряд, без пагинации и т.д.

Предлагайте стоимость и сроки. Сайт покажу в личку.