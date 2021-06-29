Новый блок на сайте на YII

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки411 просмотров

Добрый день.

Нужно на действующем сайте на YII создать блок "Где купить". Он будет представлять из себя логотипы партнеров с переходом на их сайты. По 3-4 в ряд, без пагинации и т.д.

Предлагайте стоимость и сроки. Сайт покажу в личку.

Yii
4 года назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sveralex
Алексей 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Все четко и в заявленные сроки. На связи постоянно. Рекомендую!
Буду рад продолжить работу с этим заказчиком

Заявки фрилансеров

Шерислам
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
sveralex
Алексей 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка несколько страниц на Vue 3

    $70

    Требуется сверстать 3 страницы на Vue 3 с изолированной логикой и стилями, выделенными в компоненты. Компоненты должны быть интегрированы в Storybook. Необходима реализация двух палитр цветов для ночного и дневного режимов с использованием SCSS переменных. Работа с API должна быть оформлена через заглушки. Прототип доступен в Adobe XD.

    SCSSVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • PHP разработчик на удаленку (частичная занятость)

    $1500

    В небольшую компанию требуется PHP разработчик с опытом от 2 лет. Идеально, если вы FullStack (PHP+JS). Задачи включают разработку нового функционала на Laravel и доработку модулей для Joomla. Укажите желаемый рейт и время, которое готовы уделять работе. Минимальные требования: PHP 5.6-7.x, MySQL, GIT, Docker. Возможность заработка до 1500$/месяц.

    CSSDockerGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Воостановить корректную работу скриптов и работу выгрузок на маркетпле

    Необходимо восстановить корректную работу скриптов и выгрузок для маркетплейсов на платформе VamShop, XT Commerce. Проблемы возникли после обновлений PHP или нехватки места на сервере. Пример ошибки: зависание формы 'Купить в 1 клик'. Требуется анализ и устранение неисправностей.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен back-end разработчик для создания простой админки.

    $140

    Требуется back-end разработчик для создания простой админки с интеграцией существующей базы данных MySQL. Необходимо создать удобные поля для редактирования и добавления данных. Предпочтительные технологии: Yii, Laravel, Vue. Интересуют только фрилансеры с опытом создания админ-панелей. Бюджет ограничен, форма оплаты безопасная сделка или по факту.

    BootstrapLaravelMySQLVue.jsYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка сайта

    Требуется доработка сайта на базе Python Django с задачей синхронизации данных с 1С. Необходима интеграция для эффективного взаимодействия между системами. Подробности обсуждаются в личном сообщении.

    DjangoPython
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать платформу

    Требуется разработка платформы для проведения онлайн-уроков с функциями видеоконференций и плагинами для учебного процесса. Используемые технологии: Angular, React, WebRTC для фронтенда, бэкенд не выбран. Уровень разработчика - Senior. Оплата по договоренности с официальным оформлением.

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать работу сайтов (WP + серверная часть)

    Задача заключается в оптимизации работы 24 сайтов на WordPress, размещенных на виртуальном сервере. Требуется снизить нагрузку на сервер и ускорить загрузку страниц, которая составляет более 7 секунд. Ищем профессионала, который предложит решения для повышения производительности и устранения проблем, вызванных роботами Яндекса.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделать фильтр на сайте

    Требуется переделать фильтр на сайте twoya-kuhnya.ru. Задача заключается в том, чтобы фильтр формировал корректные смежные URL-адреса. Необходим опыт в веб-программировании и понимание работы URL-структуры.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Многопоточный авторегистратор Facebook аккаунтов

    Требуется разработать многопоточный авторегистратор Facebook аккаунтов с использованием браузера Multilogin, Selenium и Puppeteer. Проект включает генерацию профилей, регистрацию аккаунтов, заполнение данных, настройку двухфакторной аутентификации и создание рекламного кабинета. Также требуется интеграция с популярными SMS сервисами по API и поддержка прокси. Рассматривается покупка готового софта с доработкой под требования.

    Selenium
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт подмены контента по IP

    Требуется разработка скрипта, который будет заменять кириллические буквы на латинские и наоборот в зависимости от IP адреса пользователя. Скрипт должен учитывать список указанных IP, включая диапазоны и специальные символы. При наличии IP в списке текст отображается в оригинале, иначе происходит подмена символов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад