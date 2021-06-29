Нужно сверстать 3 страницы на Vue 3

Все элементы должны быть с изолированной логикой (инпуты, селекты и т.п.) и вместе со стилями выделены в отдельные компонентами.

Компоненты должны быть загружены в единую базу Storybook - [https://storybook.js.org](https://storybook.js.org/)

Большая часть компонентов повторяется.

Все цвета, размеры шрифтов и значимые параметры (например, закругления), должны быть вынесены в отдельные **scss** переменные.

Другие размеры шрифта необходимо сделать относительно этих переменных.

Нужно заложить 2 палитры цветов (ночной и дневной режимы).

Все цвета должны быть в переменных и "переключаться" при смене палитры.

Прототип отрисован в XD Adobe, там есть код элементов.

Работу с API нужно оформить через заглушки.

Проект уже настроен для разработки (включая Storybook).

Во вложении пример одной страницы.