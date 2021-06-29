Ищем программиста Python для расширения функциональности ERP-системы и разработки автоматизированных систем. Требуется опыт от 1 года, знание Python 3 и SQL, работа с git. Условия: удаленная работа, гибкий график, своевременная оплата. Присоединяйтесь к дружному коллективу!
Верстка несколько страниц на Vue 3
Нужно сверстать 3 страницы на Vue 3
Все элементы должны быть с изолированной логикой (инпуты, селекты и т.п.) и вместе со стилями выделены в отдельные компонентами.
Компоненты должны быть загружены в единую базу Storybook - [https://storybook.js.org](https://storybook.js.org/)
Большая часть компонентов повторяется.
Все цвета, размеры шрифтов и значимые параметры (например, закругления), должны быть вынесены в отдельные **scss** переменные.
Другие размеры шрифта необходимо сделать относительно этих переменных.
Нужно заложить 2 палитры цветов (ночной и дневной режимы).
Все цвета должны быть в переменных и "переключаться" при смене палитры.
Прототип отрисован в XD Adobe, там есть код элементов.
Работу с API нужно оформить через заглушки.
Проект уже настроен для разработки (включая Storybook).
Во вложении пример одной страницы.
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