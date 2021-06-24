Плагин подмены контента для WP (wordpress)

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1331 просмотр

Требуется решение для показа разного контента: всем, кроме указанных IP и заданным IP адресам.

Я вижу такой вариант:

1. Ввод перечня IP адресов, как полных так и в виде диапазона, например 216.239.32.0/19

2. Возможность задавать в записях, страницах и рубриках:

- два описания

- двое мета-тегов

Думаю что удобней всего реализовать по принципу языковых версий. Когда у одной записи/страницы/рубрики задаются тексты и мета-теги для двух языков. Только в нашем случае подмена контента происходит на том же самом URL, без языковой приставки.

ВАЖНО! Укажите стоимость и сроки отдельно для решения под один конкретный сайт, и для решения в виде полноценного плагина, который можно добавлять на любой сайт на вордпрессе.

WordPress
4 года назад
shtolz
Эдуард 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
4 года назад

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