Требуется создать копию сайта hometarget.es на платформе WordPress с изменением языка на русский. Используйте технический перевод. Также необходима помощь с синхронизацией товаров через XML. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Плагин подмены контента для WP (wordpress)
Требуется решение для показа разного контента: всем, кроме указанных IP и заданным IP адресам.
Я вижу такой вариант:
1. Ввод перечня IP адресов, как полных так и в виде диапазона, например 216.239.32.0/19
2. Возможность задавать в записях, страницах и рубриках:
- два описания
- двое мета-тегов
Думаю что удобней всего реализовать по принципу языковых версий. Когда у одной записи/страницы/рубрики задаются тексты и мета-теги для двух языков. Только в нашем случае подмена контента происходит на том же самом URL, без языковой приставки.
ВАЖНО! Укажите стоимость и сроки отдельно для решения под один конкретный сайт, и для решения в виде полноценного плагина, который можно добавлять на любой сайт на вордпрессе.
Заявки фрилансеров
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