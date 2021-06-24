Копия сайта + синхронизация товаров XML

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Закрыт5 заявок1328 просмотров

Срочно сделать копию сайта с вордпресом

hometarget.es

Язык сайта нужно поменять на русский, можно технический перевод через Гугл.

Так же нужно будет помочь с синхронизацией товаров через xml.

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