Конструктор одежды

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок966 просмотров

добрый день, основная задача создать приложение которое будет давать возможность самому собирать модель одежды на манекене из разных частей примерно как в этом приложении https://apps.apple.com/ru/app/дизайн-одежды-иллюстратор/id1413710253

Всё опишу в лс

4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Битрикс

    Требуется доработка сайта на платформе Битрикс. Ищем опытного специалиста, который сможет внести изменения и улучшения в соответствии с техническим заданием. Обсуждение цены и сроков выполнения работы.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывод фото с инстаграм

    Требуется разобраться с проблемой вывода фото из Instagram на сайте. Интеграция была реализована, но после изменений фото перестали подтягиваться. Необходимо найти причину сбоя и восстановить работоспособность блока вывода.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт приема смс + почтовик

    Требуется разработать сайт, который будет создавать имейлы с автогенерацией доменов и принимать SMS с кодом. Ищется опытный веб-программист, который сможет обосновать выбор технологий и предложить оптимальные решения для реализации проекта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг финансовой отчетности с sec.gov

    Требуется разработать удобный инструмент для парсинга финансовой отчетности с сайта sec.gov. Необходимо обрабатывать XML-документы и представлять данные в виде таблицы на WordPress, аналогично таблице на сайте dataroma.com. Обсуждение цены возможно.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки сайта на wordpress

    $302

    Необходимы правки на сайте, созданном на WordPress. Задачи для выполнения указаны в приложенном файле. Требуется опыт в веб-программировании и знание платформы WordPress.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать интеграцию с Poster

    Требуется разработать интеграцию онлайн-меню с системой учета Poster. Необходимо, чтобы выбранные и заказанные блюда автоматически вносились в систему через API. Опыт работы с API и веб-программированием обязателен.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо сделать парсер

    Разработать парсер, который будет собирать данные с двух указанных сайтов и генерировать файл с редиректами со старого URL на новый. Необходимы навыки веб-программирования и работы с API. Уточните детали работы с сайтами и формат файла для редиректов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать небольшой парсер

    Необходимо разработать небольшой парсер для веб-программирования. Подробности задачи указаны в приложенном файле. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения проекта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад