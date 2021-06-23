Главная идея в том, чтобы получился удобный инструмент с помощью которого по мере надобности можно будет удобно парсить вот такие документы https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061768/000156761921010187/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1029160/000090266421002758/xslForm13F_X01/infotable.xml и просто и легко потом вставлять в страницу wordpress ...
Доработка сайта на Битрикс
Здравствуйте, ТЗ прикрепляю ниже. Пишите у кого есть опыт работы с данным движком и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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