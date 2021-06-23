Доработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1160 просмотров

Здравствуйте, ТЗ прикрепляю ниже. Пишите у кого есть опыт работы с данным движком и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.

4 года назад
guest_1524056544188
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Заявки фрилансеров

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