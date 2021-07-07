Сделать небольшой парсер

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Завершен9 заявок1381 просмотр

Здравствуйте, подробности прикрепляю в файле. Пишите кто сможет помочь и за какие цену и сроки.

4 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$27
3 дня
Все было сделано качественно и быстро. Рекомендую к сотрудничеству и сами обязательно его продолжим.
Приятно было иметь дело!

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web_academik
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