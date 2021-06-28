Вордпресс с WP-Recall На сайт подключен по API сервис спорт треков Strava, получаем данные по юзерам. Данные записываем в БД. Из этих данных с БД, сформированы на фронте таблицы. https://c2n.me/4csBXMm Это все ...
Доработать сайт (PHP, bootsrap4, Laravel 7)
Здравствуйте, мы ищем программиста для доработки нашего проекта - криптобукса, большой опыт не обязателен, так как задачи не особо сложные,
Наш сайт доступен по ссылке:
Техническое задание прикрепляю ниже:
https://docs.google.com/document/d/1hs03ExRSCqNV9okX0O09Pq02oMOJwzLrl6qoFuYtqi8/edit
Мне важно чтобы было сделано качественно. Работаем по постоплате, разделим все тз на любое количество маленьких задач, как вам удобно для оплаты. Если примите крипту, даже удобнее будет.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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