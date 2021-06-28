Доработать сайт (PHP, bootsrap4, Laravel 7)

Здравствуйте, мы ищем программиста для доработки нашего проекта - криптобукса, большой опыт не обязателен, так как задачи не особо сложные,

Наш сайт доступен по ссылке:

https://mostlink.me/572i5

Техническое задание прикрепляю ниже:

https://docs.google.com/document/d/1hs03ExRSCqNV9okX0O09Pq02oMOJwzLrl6qoFuYtqi8/edit

Мне важно чтобы было сделано качественно. Работаем по постоплате, разделим все тз на любое количество маленьких задач, как вам удобно для оплаты. Если примите крипту, даже удобнее будет.