Доработать сайт (PHP, bootsrap4, Laravel 7)

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Завершен3 заявки791 просмотр

Здравствуйте, мы ищем программиста для доработки нашего проекта - криптобукса, большой опыт не обязателен, так как задачи не особо сложные, 

Наш сайт доступен по ссылке:

https://mostlink.me/572i5

Техническое задание прикрепляю ниже:

https://docs.google.com/document/d/1hs03ExRSCqNV9okX0O09Pq02oMOJwzLrl6qoFuYtqi8/edit

Мне важно чтобы было сделано качественно. Работаем по постоплате, разделим все тз на любое количество маленьких задач, как вам удобно для оплаты. Если примите крипту, даже удобнее будет.

LaravelPHP
4 года назад
Herosergh
Сергей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$180
8 дней
Escrow
Хороший исполнитель, нужно было сделать изменения на сайте, изменить сложные системы покупки, продажи внутри баланса на сайте. Дмитрий справился быстро и без правок. Точно будем сотрудничать дальше.
Хороший проект, хороший заказчик. Быстрое получение доступов для выполнения задачи, ответы на вопросы - охватывающие все нюансы.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
35 лет
12 лет в сервисе
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7 часов назад
89 отзывов
4 года назад
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
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2 часа назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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