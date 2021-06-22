Ищу учителя по парсеру товара

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Закрыт1 заявка1537 просмотров

Задача - разработать парсер для Shopware 6, после получения данных о товаре нужно преобразовать их в файл csv. Пример файла отправлю в личное сообщение. Парсер желательно писать на php.

PHP
4 года назад
guest_16243703823768
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
558 отзывов(-1)
4 года назад
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Веб-программирование

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