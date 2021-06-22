Сделать копию сайта на поддомене и настроить ее для SEO

Имеется сайт 1politeh.ru на Битриксе, лицензия стандарт. Необходимо реализовать поддомен для г. Киров.

Основной домен будет на москву и РФ. (пока один поддомен, но будем расширять через пару месяцев)

Адреса, склонение регионов:

#region# - название региона

#region_pp# -регион в падеже

#region_address# - адресс региона

г. Москва , Ильменский проезд, д. 13, стр. 8, ком. 1

г. Киров, ул. Лепсе, д. 27

Требования к шаблонам метатегов и текстов на сайте:

Изменения топонима в двух падежах. Изменение адреса по шаблону.

#region# - название региона

#region_pp# - регион в падеже

#region_address# - адрес региона

Вывести адреса в админку, будем менять https://prnt.sc/r61v6e

Данные шаблоны должны срабатывать, для метатегов, текстов, сквозных блоков сайта. Мы в текстах будем подменять топонимы.

Служебный файл robots.txt

В файле robots.txt:

Поддомен закрываем от индексации в google, добавлением директивы disallow: / для робота googlebot

В директиве host указываем адрес поддомена, на котором расположен файл, например host: https://kirov.1politeh.ru/

Основной домен оставляем открытым для гугла.

Карта сайта sitemap.xml

Необходимо сделать:

чтобы XML карта сайта открывалась своя на каждом поддомене;

все URL в карте сайта должны содержать название поддомена, на котором она открывается.

На всех поддоменах настроить 301-й редирект с поддоменов с www на поддомены без www, например с поддомена www.spb.site.ru на spb.site.ru.

Страница контакты

На странице контакты поддомена, где есть контактная информация, нужно указать адрес города, для которого создан поддомен.

Офис продаж: г. Москва , Ильменский проезд, д. 13, стр. 8, ком. 1

Офис продаж: г. Киров, ул. Лепсе, д. 27

В шапке и подвале сайта заменить адреса на те, которые принадлежат региону, который открывается на данном поддомене.

Добавить в шапку выбор региональности

Добавить в подвал юридическую информацию и адрес с подменой по шаблону.

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Ждем цены/сроки/небольшие подробности по реализации (можно в личку) - если у вас уже есть опыт в таком деле - супер