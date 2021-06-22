Парсить данные нужно с 1 сервиса через API, и с 3 сайтов. Всего нужно спарсить около 16 переменных для программы (их количество может поменяться в ходе написания программы, но незначительно). 13 переменных с сервиса ...
Сделать копию сайта на поддомене и настроить ее для SEO
Имеется сайт 1politeh.ru на Битриксе, лицензия стандарт. Необходимо реализовать поддомен для г. Киров.
Основной домен будет на москву и РФ. (пока один поддомен, но будем расширять через пару месяцев)
Адреса, склонение регионов:
#region# - название региона
#region_pp# -регион в падеже
#region_address# - адресс региона
г. Москва , Ильменский проезд, д. 13, стр. 8, ком. 1
г. Киров, ул. Лепсе, д. 27
Требования к шаблонам метатегов и текстов на сайте:
Изменения топонима в двух падежах. Изменение адреса по шаблону.
#region# - название региона
#region_pp# - регион в падеже
#region_address# - адрес региона
Вывести адреса в админку, будем менять https://prnt.sc/r61v6e
Данные шаблоны должны срабатывать, для метатегов, текстов, сквозных блоков сайта. Мы в текстах будем подменять топонимы.
Служебный файл robots.txt
В файле robots.txt:
Поддомен закрываем от индексации в google, добавлением директивы disallow: / для робота googlebot
В директиве host указываем адрес поддомена, на котором расположен файл, например host: https://kirov.1politeh.ru/
Основной домен оставляем открытым для гугла.
Карта сайта sitemap.xml
Необходимо сделать:
- чтобы XML карта сайта открывалась своя на каждом поддомене;
- все URL в карте сайта должны содержать название поддомена, на котором она открывается.
На всех поддоменах настроить 301-й редирект с поддоменов с www на поддомены без www, например с поддомена www.spb.site.ru на spb.site.ru.
Страница контакты
На странице контакты поддомена, где есть контактная информация, нужно указать адрес города, для которого создан поддомен.
Офис продаж: г. Москва , Ильменский проезд, д. 13, стр. 8, ком. 1
Офис продаж: г. Киров, ул. Лепсе, д. 27
В шапке и подвале сайта заменить адреса на те, которые принадлежат региону, который открывается на данном поддомене.
Добавить в шапку выбор региональности
Добавить в подвал юридическую информацию и адрес с подменой по шаблону.
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Ждем цены/сроки/небольшие подробности по реализации (можно в личку) - если у вас уже есть опыт в таком деле - супер
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