Добрый день. Необходимо скопировать функционал виртуальной клавиатуры с сайта https://online.rshb.ru/ib6/wf2/retail/ib/loginretaildefault. Исходный код там весь приходит в запросах, нужно только чуть подшаманить и разобраться, у самого не получилось. В качестве результата нужен просто один инпут с ...
Разработка front-end части большой платформы на Vue js
У нас собственный проект - очень крупная онлайн платформа с аудиторией более 15 млн в год. Сайту 20 лет. Платформа написана на python и django. Мы сделали новый UX/дизайн, и своей командой (у нас 3 бека и был 1 фронт) перенесли его на 95%.
Нужно 40-60 часов middle/senior Vue разработчика допилить недостающие вещи, и, в перспективе еще допиливать шаблоны.
Прототип есть в Figma. Знание питона и джанго не обязательно.
Выгода:
-Стоимость часа обсуждается, предлагайте свои условия
-Для портфолио очень знаковая работа, сильного кандидата можем взять в команду.
-Прокачаться на большом проекте
-Оплата точно в срок, возможно этапами
-Удаленно
Требования:
-ссылка на портфолио
-ссылка на гитлаб
-подтверждение, что есть время
-способность развернуть проект (требует определенных скилов unix)
+Нужно будет пообщаться с нашим тимлидом на тему технического соответствия и всякие детали по проекту.
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