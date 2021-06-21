Разработка front-end части большой платформы на Vue js

У нас собственный проект - очень крупная онлайн платформа с аудиторией более 15 млн в год. Сайту 20 лет. Платформа написана на python и django. Мы сделали новый UX/дизайн, и своей командой (у нас 3 бека и был 1 фронт) перенесли его на 95%.

Нужно 40-60 часов middle/senior Vue разработчика допилить недостающие вещи, и, в перспективе еще допиливать шаблоны.

Прототип есть в Figma. Знание питона и джанго не обязательно.

Выгода:

-Стоимость часа обсуждается, предлагайте свои условия

-Для портфолио очень знаковая работа, сильного кандидата можем взять в команду.

-Прокачаться на большом проекте

-Оплата точно в срок, возможно этапами

-Удаленно

Требования:

-ссылка на портфолио

-ссылка на гитлаб

-подтверждение, что есть время

-способность развернуть проект (требует определенных скилов unix)

+Нужно будет пообщаться с нашим тимлидом на тему технического соответствия и всякие детали по проекту.