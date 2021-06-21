Доработка анонимного чата на node js(websockets)

Ищу человека, который отлично знает язык и готов доработать чат noname.chat

В данный момент нужно убрать баг мелкий, который грузит процессор. Скорее всего дело в новой системе диалогов сохраненных, которые тормозят систему очень сильно. Плюс очень долго грузится страница. (500-600р. думаю достаточно будет чтобы убрать для начала этот баг)

По остальным доработкам и ценам отдельно уже согласовывать нужно:

- голосовые сообщения

- Когда человек печатает, выводить собеседнику"печатает..."

- Система жалоб на собеседника(с последующим баном или рассмотрением через админку)

- Доработка админ панели и привести в более красивый вид(можно использовать готовые бустрап шаблоны)

- Удаление диалога с собеседником.

- переработка главной и вип системы

- создание через админку под доменов для разных ключевых запросов с последующим редактированием ключевых слов, текста на главной, мета тегов и прочего) Например spb.noname.chat(Анонимный чат в Санкт-Петербурге). В данный момент реализована уже загрузка json для подобных целей, но сделано еще криво и не до конца.

Бюджет указываю примерный, понимаю что для доработки всех моих хотелок нужно по более...