Доработка анонимного чата на node js(websockets)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка462 просмотра

Ищу человека, который отлично знает язык и готов доработать чат noname.chat

В данный момент нужно убрать баг мелкий, который грузит процессор. Скорее всего дело в новой системе диалогов сохраненных, которые тормозят систему очень сильно. Плюс очень долго грузится страница. (500-600р. думаю достаточно будет чтобы убрать для начала этот баг)

По остальным доработкам и ценам отдельно уже согласовывать нужно:

- голосовые сообщения

- Когда человек печатает, выводить собеседнику"печатает..."

- Система жалоб на собеседника(с последующим баном или рассмотрением через админку)

- Доработка админ панели и привести в более красивый вид(можно использовать готовые бустрап шаблоны)

- Удаление диалога с собеседником.

- переработка главной и вип системы

- создание через админку под доменов для разных ключевых запросов с последующим редактированием ключевых слов, текста на главной, мета тегов и прочего) Например spb.noname.chat(Анонимный чат в Санкт-Петербурге). В данный момент реализована уже загрузка json для подобных целей, но сделано еще криво и не до конца.

Бюджет указываю примерный, понимаю что для доработки всех моих хотелок нужно по более...

JavaScriptNode.js
4 года назад
bratoz
Саша 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Данил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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