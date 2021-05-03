Backend Разработчик

Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных программ на основе специальных математических моделей. Профессия перспективная и очень востребованая во всём мире, зарплата программиста в России в диапазоне 25000-200000 (медианное значение). Стать программистом можно любом возрасте. Профессия подходит мужчинам и женщинам с интересами к программированию, математике, языкам, а так же хорошими аналитическими способностями и развитой логикой (пройти тест можешь ли ты стать программистом). Существуют вузы, курсы и колледжи, обучающие программированию, но выучиться возможно и самостоятельно, как правило, выше ценятся программисты с высшим техническим образованием. Существуют разновидности программистов. Профессия имеет свои плюсы и минусы. Вы уже php-программист? Посмотрите нашу вакансию, быть может именно вы могли бы стать частью нашей команды! Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

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Профессия «Системный программист»

Тест можешь ли ты стать программистом?

Тест пройден 0 раз

ПРОЙТИ ТЕСТ

РазновидностиВ программировании на первое место ставятся не только практические навыки, но и идеи специалиста. Программистов можно условно разделить на три категории в зависимости от специализации:

Прикладные программисты занимаются в основном разработкой программного обеспечения прикладного характера — игры‚ бухгалтерские программы‚ редакторы‚ мессенджеры и т.п. К области их работы также можно отнести создание программного обеспечения для систем видео- и аудио-наблюдения‚ СКД‚ систем пожаротушения или пожарной сигнализации и т.п. Также в их обязанности входит адаптация уже существующих программ под нужды отдельно взятой организации или пользователя.

Системные программисты разрабатывают операционные системы, работают с сетями, пишут интерфейсы к различным распределенным базам данных. Специалисты этой категории относятся к числу самых редких и высокооплачиваемых. Их задача состоит в том‚ чтобы разработать системы программного обеспечения (сервисы)‚ которые‚ в свою очередь‚ управляют вычислительной системой (куда входит процессор‚ коммуникационные и периферийные устройства). Также в список задач входит обеспечение функционирования и работы созданных систем (драйвера устройств‚ загрузчики и т.д.).

Web-программисты также работают с сетями, но, в большинстве случаев, с глобальными - Интернет. Они пишут программную составляющую сайтов, создают динамические веб-страницы, web-интерфейсы для работы с базами данных.

Особенности профессииНа основе анализа математических моделей и алгоритмов решения научно-технических и производственных задач программист разрабатывает программы выполнения вычислительных работ. Составляет вычислительную схему метода решения задач, переводит алгоритмы решения на формализованный машинный язык. Определяет вводимую в машину информацию, ее объем, методы контроля производимых машиной операций, форму и содержание исходных документов и результатов вычислений. Разрабатывает макеты и схемы ввода, обработки, хранения и выдачи информации, проводит камеральную проверку программ.

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7 причин стать программистом

Определяет совокупность данных, обеспечивающих решение максимального числа включенных в данную программу условий. Проводит отладку разработанных программ, определяет возможность использования готовых программ, разработанных другими организациями. Разрабатывает и внедряет методы автоматизации программирования, типовые и стандартные программы, программирующие программы, транслятора, входные алгоритмические языки.

Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов, участвует в создании каталогов и карточек стандартных программ, в разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектных работах по расширению области применения вычислительной техники.

Плюсы и минусы профессииПлюсы:

высокая заработная плата;

сравнительно высокий спрос на специалистов;

иногда можно получить работу не имея высшего образования;

по преимуществу является творческой профессией.

приходится часто и много объяснять одно и то же, так как то, что понятно и очевидно программисту, совсем не всегда понятно и очевидно пользователю;

работа в режиме аврала (иногда) в стрессовой ситуации;

профессия накладывает специфический отпечаток на характер, который нравится далеко не всем окружающим.

IT-компании и web-студии;

научно-исследовательские центры;

организации, которые подразумевают в своей структуре штатную единицу или отделы программистов.

Минусы:Место работыВажные качестваПрограммирование является бурно развивающейся областью, поэтому программист должен уметь быстро адаптироваться к текущему состоянию технологии и постоянно изучать новые технологии. Поэтому способность к самообучению — один из главных навыков, которым должен обладать программист. В противном случае через несколько лет его ценность как специалиста окажется заметно ниже.

Владение английским языком на уровне чтения технической документации является еще одним обязательным требованием, предъявляемым к представителям этой профессии. Для таких специалистов очень важно умение работать в команде, над большими проектами, со средствами коллективной разработки, с крупными финансовыми системами (бюджетными, банковскими, управленческого учета). Для претендентов на позицию ведущего программиста желательны навыки управления проектами и коллективом, самостоятельность, инициативность, а также способность нести личную ответственность за поставленную задачу.

Обучение на программиста

Курсы программистов

SkillFactory

В SkillFactory обучают так, что вы освоите программирование, не имея технической базы. С самого старта программы студентам помогает ментор: отвечает на вопросы, разбирает вместе с вами задачи, курирует финальные проекты. Оплачивайте по частям или после обучения: учись, не отвлекаясь на решение финансовых вопросов.

Компьютерная Академия ШАГ (Очно, Москва)

Компьютерная Академия ШАГ - IT-образование, каким оно должно быть. С 1999 года они готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров, которых нельзя заменить искусственным интеллектом. Для этого, кроме глубоких профильных знаний, учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде. И делают всё, чтобы выпускников Академии ШАГ принимали на работу сразу после защиты дипломов.

Образовательный IT-портал GeekBrains (Онлайн)

Занятия ведут практикующие Веб-разработчики с профильным образованием и стажем работы по специальности от 5 лет. 13 практических курсов и 2 месяца стажировки. 10 лет на рынке образования, 4 миллиона пользователей. Все курсы можно купить с беспроцентной рассрочкой на год. Также можно получить IT-специальность в Geek University, а оплатить учебу через год после ее начала.

МАЭО (Международная Академия Экспертизы и Оценки) (Дистанционно)

На этом курсе вы можете получить профессию программиста дистанционно за 1-3 месяца. Диплом о профессиональной переподготовке установленного государством образца. Обучение в полностью дистанционном формате. Крупнейшее образовательное учреждение дополнительного проф. образования в России.

ProductStar

Вы научитесь программировать с нуля на самом популярном языке программирования Java и освоите разработку под самую популярную мобильную платформу Android, создадите своё приложение и выложите его в Google Play, даже если до этого вы никогда не программировали.Также вы поймёте, как превратить строки кода на Java в работающую программу, и научитесь разрабатывать Android-приложения. Курс можно проходить со своей скоростью на платформе. По ходу курса вам помогают с трудоустройством и подготовкой к собеседованиям. А еще доступен нетворкинг: общение внутри группы курса и поддержка ментора.

ProductStar

Вы научитесь верстать сайты на HTML и CSS, изучите JavaScript, сможете разрабатывать на Python серверную часть сайта — и сделаете первые проекты для портфолио. Узнаете, как разрабатывать сайты с помощью HTML и CSS для всех актуальных версий браузеров и платформ. Создавать веб-приложения Сможете создавать сайты и веб-приложения повышенной сложности, обрабатывать пользовательские функции и работать с файлами. Научитесь работать с распределённой системой контроля версий вместе с командой, сможете вносить или откатывать изменения в рамках одного проекта.

SkillBox (Онлайн)

Профессия веб-разработчик с 0 до PRO. За 115 часов можно научиться создавать сайты и интернет-магазины, зарабатывать на этом 120 тысяч рублей в месяц. После прохождения обучения — гарантированное трудоустройство. Преимущества: доступ к курсу навсегда, 3 специализации на выходе, гибкий и свободный график занятий, работа с личным наставником, трудоустройство гарантировано документарно.

Вузы

Московский гуманитарный университет, МосГУ

Прикладная информатика в экономике (Факультет экономики, управления и международных отношений)

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Прикладная информатика (Институт информационных технологий и компьютерных наук)

Московский государственный университет пищевых производств

Информатика и вычислительная техника (Институт промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники)

Образовательное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Факультет Информационных технологий (Образовательное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»)

Российский университет дружбы народов

Прикладная информатика (Факультет физико-математических и естественных наук РУДН)

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На какого программиста учиться?

Оплата трудаПрограммист – одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в России. Даже не самый продвинутый специалист может найти работу в соответствии со своим уровнем знаний, а затем постепенно учиться и набираться опыта. Зарплата стажера — около $1000. Штатный программист в компании среднего уровня (не IT) получает до $1500-1800, чуть больше — в организации, связанной с массовой разработкой ПО. Зарплата ведущего программиста — $2500—3000. Следующая ступень — руководитель IT-отдела. К необходимым знаниям добавляется обязательный опыт работы, владение иностранным языком, навыки управления персоналом и др., а заработок может достигать $4000. Хороший программист может стать руководителем крупного проекта по разработке ПО, и тут уровень доходов достигает $5000 и выше.

Зарплата на 03.05.2021Россия60000—270000 ₽

Москва100000—300000 ₽

Ступеньки карьеры и перспективыХорошим стартом карьеры может стать присоединение к группе программистов при разработке какого-либо проекта. Крупные проекты часто привлекают внимание западных компаний, которые «перекупают» российских программистов. К примеру, когда-то группа наших молодых ученых разрабатывала процессор «Эльбрус» для Минобороны, а в итоге их всех перекупила корпорация Intel, и теперь наши ученые и программисты работают за рубежом, а сам проект «Эльбрус» потихоньку закрылся. Проблема «утечки мозгов» в этой профессии — одна из самых острых.

Программист может сделать карьеру до руководителя группы программистов (тим-лидер), IT-директора предприятия, менеджера IT-проекта и т.п. В ходе работы программист может перемещаться в рамках своей специальности, совершенствуясь профессионально.

Знаменитые и великие программисты

Кнут Дональд Эрвин

Мацумото Юкихиро

Таненбаум Эндрю

Рэймонд Эрик Стивен

Фаулер Мартин

Хоппер Грейс

Столлман Ричард Мэттью

Кей Алан

Мейер Сид

Страуструп Бьёрн

Интересные фактыВозникновение программирования как рода занятий и, особенно, как профессиональной деятельности трудно датировать однозначно.

Часто первым программируемым устройством принято считать жаккардовый ткацкий станок, построенный в 1804 году Жозефом Мари Жаккаром, который произвёл революцию в ткацкой промышленности, предоставив возможность программировать узоры на тканях при помощи перфокарт.

Первое программируемое вычислительное устройство, Аналитическую машину, разработал Чарлз Бэббидж (но не смог её построить). 19 июля 1843 года графиня Ада Августа Лавлейс, дочка великого английского поэта Джорджа Байрона, как принято считать, написала первую в истории человечества программу для Аналитической машины. Эта программа решала уравнение Бернулли, выражающее закон сохранения энергии движущейся жидкости.

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Кем были первые программисты?

В своей первой и единственной научной работе Ада Лавлейс рассмотрела большое число вопросов. Ряд высказанных ею общих положений (принцип экономии рабочих ячеек памяти, связь рекуррентных формул с циклическими процессами вычислений) сохранили свое принципиальное значение и для современного программирования. В материалах Бэббиджа и комментариях Лавлейс намечены такие понятия, как подпрограмма и библиотека подпрограмм, модификация команд и индексный регистр, которые стали употребляться только в 1950-х годах.

Однако ни одна из программ написанных Адой Лавлейс никогда так и не была запущена.

Аду Августу, графиню Лавлейс, принято считать почётным первым программистом (хотя, конечно, написание одной программы по современным меркам не может считаться родом занятий или профессиональной деятельностью). История сохранила её имя в названии универсального языка программирования «Ада».

Первый работающий программируемый компьютер (1941 год), первые программы для него, а также (с определёнными оговорками) первый язык программирования высокого уровня Планкалкюль создал немецкий инженер Конрад Цузе.

Имена людей, впервые начавших профессионально выполнять работу собственно по программированию (в отрыве от наладки аппаратуры компьютера), история не сохранила, так как поначалу программирование рассматривалось как второстепенная наладочная операция.

Законы Мерфи для программистов1. Ничто не работает так, как планировалось запрограммировать.

2. Ничто не программируется так, как должно работать.

3. Хороший программист характеризуется умением доказать почему задачу невозможно выполнить, когда ему просто лень её выполнять.

4. На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.

5. Обещанный срок сдачи - это аккуратно рассчитанная дата окончания проекта плюс шесть месяцев.

6. Программисту всегда известна последовательность действий, которыми пользователь может повесить его программу, но он никогда не чинит эту проблему, надеясь на то, что никому никогда не придёт в голову эту последовательность исполнять.

7. Настоящие программисты любят Windows — все ошибки, сделанные по собственной тупости, можно свалить на Microsoft.

8. Следствие — 99% проблем, сваливаемых на Microsoft, является следствием тупости самих программистов.

9. В приступе злости все почему-то молотят по невинному монитору, вместо системного блока.

10. В случае голодовки настоящий программист ещё месяц сможет питаться едой, выковырянной из-под кнопок клавиатуры.

11. Настоящий программист уже как минимум поменял три залитых пивом клавиатуры.

12. Все, кто испытывает проблемы с настройкой кодировки, автоматически считаются неандертальцами.

13. Дилетантские разговоры о компьютерах вызывают резкую тошноту вплоть до приступов рвоты. Вопрос о том как поменять "обои" в Windows вызывает желание перерезать горло вопрошающему.

14. У большинства людей, нуждающихся в твоей помощи, причина ошибки в работе программы чисто генетическая.

15. HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM и т.д. - это слова, а не аббревиатуры.

16. Словосочетание "мышка-норушка" не несёт никакого смысла.

17. Самые мистические проблемы, широко раздуваемые и афишируемые, в конце концов оказываются твоими глупейшими ошибками.

18. Следствие - если твоя программа выполняет мистические действия, значит, ты сделал что-то невероятно тупое.

19. Самое плохое ощущение для программиста - когда вокруг тебя стоят десять человек и все пытаются найти причину проблемы в твоей программе, а ты уже понял, в чём проблема, но боишься сказать, потому что это что-то вопиюще глупое...

20. Решение всех жизненных проблем находится в интернете. Надо только уметь хорошо искать.

21. Конфликт логических указаний в жизни вызывает фатальную ошибку в работе мозга программиста - возможно повышение температуры и сильное головокружение вплоть до рвоты или потери сознания.

22. Тех, кто презирает программистов, программисты презирают сильнее, чем те, кто презирает программистов, презирают программистов, которые презирают тех, кто их презирает.

23. Если ты понял предыдущее — то ты программист.Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных программ на основе специальных математических моделей. Профессия перспективная и очень востребованая во всём мире, зарплата программиста в России в диапазоне 25000-200000 (медианное значение). Стать программистом можно любом возрасте. Профессия подходит мужчинам и женщинам с интересами к программированию, математике, языкам, а так же хорошими аналитическими способностями и развитой логикой (пройти тест можешь ли ты стать программистом). Существуют вузы, курсы и колледжи, обучающие программированию, но выучиться возможно и самостоятельно, как правило, выше ценятся программисты с высшим техническим образованием. Существуют разновидности программистов. Профессия имеет свои плюсы и минусы. Вы уже php-программист? Посмотрите нашу вакансию, быть может именно вы могли бы стать частью нашей команды! Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

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Профессия «Системный программист»

Тест можешь ли ты стать программистом?

Тест пройден 0 раз

ПРОЙТИ ТЕСТ

РазновидностиВ программировании на первое место ставятся не только практические навыки, но и идеи специалиста. Программистов можно условно разделить на три категории в зависимости от специализации:

Прикладные программисты занимаются в основном разработкой программного обеспечения прикладного характера — игры‚ бухгалтерские программы‚ редакторы‚ мессенджеры и т.п. К области их работы также можно отнести создание программного обеспечения для систем видео- и аудио-наблюдения‚ СКД‚ систем пожаротушения или пожарной сигнализации и т.п. Также в их обязанности входит адаптация уже существующих программ под нужды отдельно взятой организации или пользователя.

Системные программисты разрабатывают операционные системы, работают с сетями, пишут интерфейсы к различным распределенным базам данных. Специалисты этой категории относятся к числу самых редких и высокооплачиваемых. Их задача состоит в том‚ чтобы разработать системы программного обеспечения (сервисы)‚ которые‚ в свою очередь‚ управляют вычислительной системой (куда входит процессор‚ коммуникационные и периферийные устройства). Также в список задач входит обеспечение функционирования и работы созданных систем (драйвера устройств‚ загрузчики и т.д.).

Web-программисты также работают с сетями, но, в большинстве случаев, с глобальными - Интернет. Они пишут программную составляющую сайтов, создают динамические веб-страницы, web-интерфейсы для работы с базами данных.

Особенности профессииНа основе анализа математических моделей и алгоритмов решения научно-технических и производственных задач программист разрабатывает программы выполнения вычислительных работ. Составляет вычислительную схему метода решения задач, переводит алгоритмы решения на формализованный машинный язык. Определяет вводимую в машину информацию, ее объем, методы контроля производимых машиной операций, форму и содержание исходных документов и результатов вычислений. Разрабатывает макеты и схемы ввода, обработки, хранения и выдачи информации, проводит камеральную проверку программ.

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7 причин стать программистом

Определяет совокупность данных, обеспечивающих решение максимального числа включенных в данную программу условий. Проводит отладку разработанных программ, определяет возможность использования готовых программ, разработанных другими организациями. Разрабатывает и внедряет методы автоматизации программирования, типовые и стандартные программы, программирующие программы, транслятора, входные алгоритмические языки.

Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов, участвует в создании каталогов и карточек стандартных программ, в разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектных работах по расширению области применения вычислительной техники.

Плюсы и минусы профессииПлюсы:

высокая заработная плата;

сравнительно высокий спрос на специалистов;

иногда можно получить работу не имея высшего образования;

по преимуществу является творческой профессией.

приходится часто и много объяснять одно и то же, так как то, что понятно и очевидно программисту, совсем не всегда понятно и очевидно пользователю;

работа в режиме аврала (иногда) в стрессовой ситуации;

профессия накладывает специфический отпечаток на характер, который нравится далеко не всем окружающим.

IT-компании и web-студии;

научно-исследовательские центры;

организации, которые подразумевают в своей структуре штатную единицу или отделы программистов.

Минусы:Место работыВажные качестваПрограммирование является бурно развивающейся областью, поэтому программист должен уметь быстро адаптироваться к текущему состоянию технологии и постоянно изучать новые технологии. Поэтому способность к самообучению — один из главных навыков, которым должен обладать программист. В противном случае через несколько лет его ценность как специалиста окажется заметно ниже.

Владение английским языком на уровне чтения технической документации является еще одним обязательным требованием, предъявляемым к представителям этой профессии. Для таких специалистов очень важно умение работать в команде, над большими проектами, со средствами коллективной разработки, с крупными финансовыми системами (бюджетными, банковскими, управленческого учета). Для претендентов на позицию ведущего программиста желательны навыки управления проектами и коллективом, самостоятельность, инициативность, а также способность нести личную ответственность за поставленную задачу.

Обучение на программиста

Курсы программистов

SkillFactory

В SkillFactory обучают так, что вы освоите программирование, не имея технической базы. С самого старта программы студентам помогает ментор: отвечает на вопросы, разбирает вместе с вами задачи, курирует финальные проекты. Оплачивайте по частям или после обучения: учись, не отвлекаясь на решение финансовых вопросов.

Компьютерная Академия ШАГ (Очно, Москва)

Компьютерная Академия ШАГ - IT-образование, каким оно должно быть. С 1999 года они готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров, которых нельзя заменить искусственным интеллектом. Для этого, кроме глубоких профильных знаний, учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде. И делают всё, чтобы выпускников Академии ШАГ принимали на работу сразу после защиты дипломов.

Образовательный IT-портал GeekBrains (Онлайн)

Занятия ведут практикующие Веб-разработчики с профильным образованием и стажем работы по специальности от 5 лет. 13 практических курсов и 2 месяца стажировки. 10 лет на рынке образования, 4 миллиона пользователей. Все курсы можно купить с беспроцентной рассрочкой на год. Также можно получить IT-специальность в Geek University, а оплатить учебу через год после ее начала.

МАЭО (Международная Академия Экспертизы и Оценки) (Дистанционно)

На этом курсе вы можете получить профессию программиста дистанционно за 1-3 месяца. Диплом о профессиональной переподготовке установленного государством образца. Обучение в полностью дистанционном формате. Крупнейшее образовательное учреждение дополнительного проф. образования в России.

ProductStar

Вы научитесь программировать с нуля на самом популярном языке программирования Java и освоите разработку под самую популярную мобильную платформу Android, создадите своё приложение и выложите его в Google Play, даже если до этого вы никогда не программировали.Также вы поймёте, как превратить строки кода на Java в работающую программу, и научитесь разрабатывать Android-приложения. Курс можно проходить со своей скоростью на платформе. По ходу курса вам помогают с трудоустройством и подготовкой к собеседованиям. А еще доступен нетворкинг: общение внутри группы курса и поддержка ментора.

ProductStar

Вы научитесь верстать сайты на HTML и CSS, изучите JavaScript, сможете разрабатывать на Python серверную часть сайта — и сделаете первые проекты для портфолио. Узнаете, как разрабатывать сайты с помощью HTML и CSS для всех актуальных версий браузеров и платформ. Создавать веб-приложения Сможете создавать сайты и веб-приложения повышенной сложности, обрабатывать пользовательские функции и работать с файлами. Научитесь работать с распределённой системой контроля версий вместе с командой, сможете вносить или откатывать изменения в рамках одного проекта.

SkillBox (Онлайн)

Профессия веб-разработчик с 0 до PRO. За 115 часов можно научиться создавать сайты и интернет-магазины, зарабатывать на этом 120 тысяч рублей в месяц. После прохождения обучения — гарантированное трудоустройство. Преимущества: доступ к курсу навсегда, 3 специализации на выходе, гибкий и свободный график занятий, работа с личным наставником, трудоустройство гарантировано документарно.

Вузы

Московский гуманитарный университет, МосГУ

Прикладная информатика в экономике (Факультет экономики, управления и международных отношений)

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Прикладная информатика (Институт информационных технологий и компьютерных наук)

Московский государственный университет пищевых производств

Информатика и вычислительная техника (Институт промышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники)

Образовательное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Факультет Информационных технологий (Образовательное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»)

Российский университет дружбы народов

Прикладная информатика (Факультет физико-математических и естественных наук РУДН)

Читайте также:

На какого программиста учиться?

Оплата трудаПрограммист – одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в России. Даже не самый продвинутый специалист может найти работу в соответствии со своим уровнем знаний, а затем постепенно учиться и набираться опыта. Зарплата стажера — около $1000. Штатный программист в компании среднего уровня (не IT) получает до $1500-1800, чуть больше — в организации, связанной с массовой разработкой ПО. Зарплата ведущего программиста — $2500—3000. Следующая ступень — руководитель IT-отдела. К необходимым знаниям добавляется обязательный опыт работы, владение иностранным языком, навыки управления персоналом и др., а заработок может достигать $4000. Хороший программист может стать руководителем крупного проекта по разработке ПО, и тут уровень доходов достигает $5000 и выше.

Зарплата на 03.05.2021Россия60000—270000 ₽

Москва100000—300000 ₽

Ступеньки карьеры и перспективыХорошим стартом карьеры может стать присоединение к группе программистов при разработке какого-либо проекта. Крупные проекты часто привлекают внимание западных компаний, которые «перекупают» российских программистов. К примеру, когда-то группа наших молодых ученых разрабатывала процессор «Эльбрус» для Минобороны, а в итоге их всех перекупила корпорация Intel, и теперь наши ученые и программисты работают за рубежом, а сам проект «Эльбрус» потихоньку закрылся. Проблема «утечки мозгов» в этой профессии — одна из самых острых.

Программист может сделать карьеру до руководителя группы программистов (тим-лидер), IT-директора предприятия, менеджера IT-проекта и т.п. В ходе работы программист может перемещаться в рамках своей специальности, совершенствуясь профессионально.

Знаменитые и великие программисты

Кнут Дональд Эрвин

Мацумото Юкихиро

Таненбаум Эндрю

Рэймонд Эрик Стивен

Фаулер Мартин

Хоппер Грейс

Столлман Ричард Мэттью

Кей Алан

Мейер Сид

Страуструп Бьёрн

Интересные фактыВозникновение программирования как рода занятий и, особенно, как профессиональной деятельности трудно датировать однозначно.

Часто первым программируемым устройством принято считать жаккардовый ткацкий станок, построенный в 1804 году Жозефом Мари Жаккаром, который произвёл революцию в ткацкой промышленности, предоставив возможность программировать узоры на тканях при помощи перфокарт.

Первое программируемое вычислительное устройство, Аналитическую машину, разработал Чарлз Бэббидж (но не смог её построить). 19 июля 1843 года графиня Ада Августа Лавлейс, дочка великого английского поэта Джорджа Байрона, как принято считать, написала первую в истории человечества программу для Аналитической машины. Эта программа решала уравнение Бернулли, выражающее закон сохранения энергии движущейся жидкости.

Читайте также:

Кем были первые программисты?

В своей первой и единственной научной работе Ада Лавлейс рассмотрела большое число вопросов. Ряд высказанных ею общих положений (принцип экономии рабочих ячеек памяти, связь рекуррентных формул с циклическими процессами вычислений) сохранили свое принципиальное значение и для современного программирования. В материалах Бэббиджа и комментариях Лавлейс намечены такие понятия, как подпрограмма и библиотека подпрограмм, модификация команд и индексный регистр, которые стали употребляться только в 1950-х годах.

Однако ни одна из программ написанных Адой Лавлейс никогда так и не была запущена.

Аду Августу, графиню Лавлейс, принято считать почётным первым программистом (хотя, конечно, написание одной программы по современным меркам не может считаться родом занятий или профессиональной деятельностью). История сохранила её имя в названии универсального языка программирования «Ада».

Первый работающий программируемый компьютер (1941 год), первые программы для него, а также (с определёнными оговорками) первый язык программирования высокого уровня Планкалкюль создал немецкий инженер Конрад Цузе.

Имена людей, впервые начавших профессионально выполнять работу собственно по программированию (в отрыве от наладки аппаратуры компьютера), история не сохранила, так как поначалу программирование рассматривалось как второстепенная наладочная операция.

Законы Мерфи для программистов1. Ничто не работает так, как планировалось запрограммировать.

2. Ничто не программируется так, как должно работать.

3. Хороший программист характеризуется умением доказать почему задачу невозможно выполнить, когда ему просто лень её выполнять.

4. На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.

5. Обещанный срок сдачи - это аккуратно рассчитанная дата окончания проекта плюс шесть месяцев.

6. Программисту всегда известна последовательность действий, которыми пользователь может повесить его программу, но он никогда не чинит эту проблему, надеясь на то, что никому никогда не придёт в голову эту последовательность исполнять.

7. Настоящие программисты любят Windows — все ошибки, сделанные по собственной тупости, можно свалить на Microsoft.

8. Следствие — 99% проблем, сваливаемых на Microsoft, является следствием тупости самих программистов.

9. В приступе злости все почему-то молотят по невинному монитору, вместо системного блока.

10. В случае голодовки настоящий программист ещё месяц сможет питаться едой, выковырянной из-под кнопок клавиатуры.

11. Настоящий программист уже как минимум поменял три залитых пивом клавиатуры.

12. Все, кто испытывает проблемы с настройкой кодировки, автоматически считаются неандертальцами.

13. Дилетантские разговоры о компьютерах вызывают резкую тошноту вплоть до приступов рвоты. Вопрос о том как поменять "обои" в Windows вызывает желание перерезать горло вопрошающему.

14. У большинства людей, нуждающихся в твоей помощи, причина ошибки в работе программы чисто генетическая.

15. HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM и т.д. - это слова, а не аббревиатуры.

16. Словосочетание "мышка-норушка" не несёт никакого смысла.

17. Самые мистические проблемы, широко раздуваемые