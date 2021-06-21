Доработать модуль на сайте недвижимости

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка876 просмотров

Доработать модуль "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Самопис на PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). Код сложный, но при желании читабельный. Кандидатам ТЗ на оценку. Обязательны навыки верстки.

Оплата ЮМани по факту выполнения.

Антибот: 35+25=?

PHP
4 года назад
den3000
Борис 
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Дмитрий
 
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месяц назад
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