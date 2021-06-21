Добрый день. Необходимо скопировать функционал виртуальной клавиатуры с сайта https://online.rshb.ru/ib6/wf2/retail/ib/loginretaildefault. Исходный код там весь приходит в запросах, нужно только чуть подшаманить и разобраться, у самого не получилось. В качестве результата нужен просто один инпут с ...
Запустить сайт визитку
Приветствую.
Есть задача по выполнению работ.
примерно так выглядит карта сайта:
https://www.mindmeister.com/1916314662?t=L0VXWJNp7m
Запустить минимальное приложение с функциями:
* управление контентом сайта (статические страницы)
* блог
* управление меню
* предусмотреть возможность i18n (в данный момент только один язык - русский)
по фронтенду
* дизайна нет но все просто. ( с лева меню подобно https://ua.ecb.bz/ и основной контент)
* верстка разумеется кросс-браузерная
по стеку: Java, Spring : апи, а на фронте: Lit, web-components
есть заготовки по коду:
https://github.com/untitled-engineer/chinese-goods-back
https://github.com/untitled-engineer/chinese-goods-front
Ваши предложения.
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