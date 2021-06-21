Запустить сайт визитку

Приветствую.

Есть задача по выполнению работ.

примерно так выглядит карта сайта:

https://www.mindmeister.com/1916314662?t=L0VXWJNp7m

Запустить минимальное приложение с функциями:

* управление контентом сайта (статические страницы)

* блог

* управление меню

* предусмотреть возможность i18n (в данный момент только один язык - русский)

по фронтенду

* дизайна нет но все просто. ( с лева меню подобно https://ua.ecb.bz/ и основной контент)

* верстка разумеется кросс-браузерная

по стеку: Java, Spring : апи, а на фронте: Lit, web-components

есть заготовки по коду:

https://github.com/untitled-engineer/chinese-goods-back

https://github.com/untitled-engineer/chinese-goods-front

Ваши предложения.