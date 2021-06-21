Запустить сайт визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1944 просмотра

Приветствую.

Есть задача по выполнению работ.

примерно так выглядит карта сайта:

https://www.mindmeister.com/1916314662?t=L0VXWJNp7m

Запустить минимальное приложение с функциями:

* управление контентом сайта (статические страницы)

* блог

* управление меню

* предусмотреть возможность i18n (в данный момент только один язык - русский)

по фронтенду

* дизайна нет но все просто. ( с лева меню подобно https://ua.ecb.bz/ и основной контент)

* верстка разумеется кросс-браузерная

по стеку: Java, Spring : апи, а на фронте: Lit, web-components

есть заготовки по коду:

https://github.com/untitled-engineer/chinese-goods-back

https://github.com/untitled-engineer/chinese-goods-front

Ваши предложения.

Java
4 года назад
untitledengineer
Александр 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Тарас
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Скопировать функциональность виртуальной клавиатуры с сайта

    $10

    Добрый день. Необходимо скопировать функционал виртуальной клавиатуры с сайта https://online.rshb.ru/ib6/wf2/retail/ib/loginretaildefault. Исходный код там весь приходит в запросах, нужно только чуть подшаманить и разобраться, у самого не получилось. В качестве результата нужен просто один инпут с ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Доработки на сайте автообъявлений

    $1000

    Доработки на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. Самопиc PHP 7.1 (шаблонизатор Smarty). От вас стоимость часа, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка анонимного чата на node js(websockets)

    $100

    Ищу человека, который отлично знает язык и готов доработать чат noname.chat В данный момент нужно убрать баг мелкий, который грузит процессор. Скорее всего дело в новой системе диалогов сохраненных, которые тормозят систему очень сильно. ...

    JavaScriptNode.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Упаковать готовый скрипт в Дополнение к Я.Браузеру

    $400

    Необходимо упаковать готовый скрипт в дополнение к Я.Браузеру Скрипт по адресу: https://gist.github.com/Whatisone/0f8acc4cad4f4e5fe95d54e5fc454472 На выходе, после установки дополнения к Я.Браузеру необходимо получить кнопку "скачать" рядом с аудиозаписями в вконтакте.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать плагин скидок для WooCommerce

    Нужен модуль который высчитывает в корзине скидки по следующей схеме Нужен модуль, который бы высчитывал скидку по следующим параметрам Вид оплаты, например Предоплата скидка 3% PayPal скидка 2% ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать шаблон ZennoPoster (размещение обратных ссылок на сайтах)

    Нужно написать шаблон для ZennoPoster, который будет делать публикацию ссылки на 35 других сайтов, получать страницы с размещенными ссылками и формировать это в отчет. Который будет разделен на 2 проекта: Первый ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка функционала для сайта

    Примеры функционала  Первая очередь:1) https://red-circule.com/finance-calculator - сколько денег нужно на пенсию?2) https://capital-gain.ru/app/#/backtest - посмотреть предыдущие результаты выбранной стратегии3) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IUxJfnRjzpqkNpuKAU83eTqxCOLyWVZmkVTI9galxZ0/edit#gid=1182531097 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Hmi5esrYJ0HQbAEZMi6JXj9d7TumiqttRpvYZNozGk/edit#gid=0- таблица учета доходности портфеля. разные варианты4) сколько денег нужно откладывать на цели, прикладываю ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад