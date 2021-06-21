Срочно нужна помочь по криптовалюте

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка640 просмотров

for the sample timestamps I have mentioned, could you calculate the profit in BTC and the Profit of the trade in %?this is a test question to check if you are a real dev or fake

Всё расскажу в лс 

Срочно

4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
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4 года назад