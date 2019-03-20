Разработать систему на форумном движке XenForo v2

$136
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка747 просмотров

Нужно разработать систему лицензий для XenForo v2.2.5

Само тз:

https://docs.google.com/document/d/19742tSI7lV0VmK-CCW7V5ZQ2JMdqQpSluOz6G-g-gn4/edit?usp=sharing

Так же могу ответить на любые вопросы касаемо тз в телеграме.

XenForo
4 года назад
dizarray
Мазаев 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад