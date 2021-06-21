Нужно создать crm разработку

Здравствуйте. Бизнес не большой. Мы ищем исполнителя с расчетом на один год сотрудничества. То есть создания проекта поэтапно (до 3 месяцев), потом доработки, улучшения, дополнения, расширения. У нас 3 направления 1. Посредник между нашими клиентами и поставщиками (B2B) 2. Приемщик купленного товара, склад(база данных) 3. Обработка и упаковка, отправка товара (в виде Корзины интернет магазина) 4. Api интеграции с Амазоном Постарался максимально понятно структурировать ТЗ. Если что-то можно осуществить проще, легче, лучше, красивее, я только ЗА. В ТЗ предоставленны не окончальные решения, а лишь примеры реализаций требуемых функций. Основной упор на 1 этапе - стабильность и функционал. Вот ссылка на ТЗ, объем, логика и структура должна быть уже понятны. Если есть вопросы я с радостью отвечу. У меня неделя на поиск и выбор Исполнителя (дописывания ТЗ) и около 1 месяца на реализацию 1 ступени. Меня интересует мнение, оценка сложности, оценка простоты, цена, ваши сроки. Все это в разрезе на этапы. То есть сколько за 1 этап, срок. 2 этап, цена, срок. Ежемесячное обслуживание цена и условия. Ваша занятость другими проектами. Возможно ли нас поддерживать в будущем и какова цена. Что еще вы можете предложить интересного для нас, если все хорошо, сможем перейти на небольшой обзор вашего портфолио в подобном направлении. Спасибо! Нагрузка и Объем Одновременно будут работать 10 сотрудников и 20-30 клиентов Ежедневно в программу будет вносится 100-300 строк с заполнением например 10 строк Выбор Исполнителя будет основан на ответственности, четкости, заинтересованности, опыте, срокам и цене. Тз логика, взаимосвязи https://drive.google.com/file/d/1mZnvFvGVbjpVmyl4xZ9YISQOyD6QJPDH/view?usp=sharing Таблицы, столбцы, структура https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-JUQiPnywP9vePWuz5ijaLE9-AI6Cl5LsFkyLWPhW0M/edit?usp=sharing