Ищу программиста

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Закрыт4 заявки645 просмотров

Добрый день, ищу программиста для переделки сайта. У нас сайт написан на самописном движке на PHP 4.1

1) Хотим освежить и обновить его, можно ему полностью, поменять CMS (на html 5) чтобы diptop в верху был, всё должно быть на css.

2) Функциональность чтобы при этом осталось такая-же 

3) Убрать фреймы!

4) Настроить мобильную версию

5) Исправить ошибки потом которые могут возникнуть

Если цена и условия будут адекватные, предложу ещё 2-3 проекта.

CSSHTMLPHP
4 года назад
Stoonman
Антон 
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