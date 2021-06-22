Добрый день, ищу программиста для переделки сайта. У нас сайт написан на самописном движке на PHP 4.1

1) Хотим освежить и обновить его, можно ему полностью, поменять CMS (на html 5) чтобы diptop в верху был, всё должно быть на css.

2) Функциональность чтобы при этом осталось такая-же

3) Убрать фреймы!

4) Настроить мобильную версию

5) Исправить ошибки потом которые могут возникнуть

Если цена и условия будут адекватные, предложу ещё 2-3 проекта.