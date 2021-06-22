Подправить скрипт парсинга

$10
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Завершен2 заявки432 просмотра

Нужно поправить простой скрипт парсера сайта.

Сейчас он при запуску из консоли выдает ошибку ".error reading html content". В коде скрипта этот участок выглядит так:

$modelInfo = $model->getInfo($modelName);

if ( $modelInfo === 'nomodel') {

$model->logNotFound($modelName);

echo(".not found\n");

continue;

}

elseif ( $modelInfo === 'nocontent' ) {

$model->logNoContent($modelName);

echo(".error reading html content\n");

continue;По всей видимости, у донора незначительно изменился html

Думаю, это будет интересная задача для укрепления ваших позиций на веблансере

HTML
4 года назад
faulton
Антон 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Vantiets
Сергей 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Очень благодарен Сергею за работу. В реально короткий срок он смог разобраться в чужом скрипте и сразу все починил. Спасибо большое, уверен, что еще поработаем и не раз!
Хороший заказчик, рекомендую!

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Сергей 
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