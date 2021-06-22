Вордпресс с WP-Recall На сайт подключен по API сервис спорт треков Strava, получаем данные по юзерам. Данные записываем в БД. Из этих данных с БД, сформированы на фронте таблицы. https://c2n.me/4csBXMm Это все ...
Подправить скрипт парсинга
Нужно поправить простой скрипт парсера сайта.
Сейчас он при запуску из консоли выдает ошибку ".error reading html content". В коде скрипта этот участок выглядит так:
$modelInfo = $model->getInfo($modelName);
if ( $modelInfo === 'nomodel') {
$model->logNotFound($modelName);
echo(".not found\n");
continue;
}
elseif ( $modelInfo === 'nocontent' ) {
$model->logNoContent($modelName);
echo(".error reading html content\n");
continue;По всей видимости, у донора незначительно изменился html
Думаю, это будет интересная задача для укрепления ваших позиций на веблансере
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