Требуется доработать процесс получения данных из API Strava для сайта на WordPress в соответствии с ТЗ. Необходимо устранить
Починить плагин WordPress (стал некорректно работать)
На сайте под управлением WordPress 4.8.17 (обновлять нельзя) используется плагин Broken Link Checker for YouTube v1.1. Этот плагин проверяет, вставленные в статьи видеоролики с Ютуба и находит неработающие видео (которые были удалены либо запрещены владельцем).
Всё работало отлично, но в один момент плагин стал помечать абсолютно все видео неработающими, хотя это не так. Поскольку на самом сайте никаких изменений не было и ничего не обновлялось, то скорее всего что-то поменялось на Ютубе, соответственно нужно подправить плагин, чтобы он снова корректно определял неработающие видео.
Плагин Broken Link Checker for YouTube тоже обновлять нельзя, поскольку используется измененная версия (в оригинале плагин проверяет только прямые ссылки на Ютуб, а у меня все видео вставлены шорткодом, поэтому плагин был изменен так, чтобы искал по ссылкам из шорткода).
Кто готов помочь, жду ваших предложений, в предложении просьба сразу указывать хотя бы ориентировочную цену.
Заявки фрилансеров
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