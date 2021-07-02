Вордпресс с WP-Recall На сайт подключен по API сервис спорт треков Strava, получаем данные по юзерам. Данные записываем в БД. Из этих данных с БД, сформированы на фронте таблицы. https://c2n.me/4csBXMm Это все ...
Доработка сайта
Под блоком “Рекомендуемые товары” вывести аналогичный блок с названием “Вас может заинтересовать”. В нем также выводим 10 продуктов рандомом, но не из соседних категорий, а со всего каталога продукции.
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