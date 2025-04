Исправить сайт программирование.

Сайт был создан в адобе мьюз, он работал. А теперь после перевода в HTML и при открытии в браузере пишет мозила: JavaScript exception: Error calling selector function: SecurityError: CSSStyleSheet.rules getter: Not allowed to access cross-origin stylesheet или гоогл:

JavaScript exception: Error calling selector function: SecurityError: Failed to read the 'rules' property from 'CSSStyleSheet': Cannot access rules