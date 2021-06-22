Исправить сайт программирование.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок768 просмотров

Сайт был создан в адобе мьюз, он работал. А теперь после перевода в HTML и при открытии в браузере пишет мозила: JavaScript exception: Error calling selector function: SecurityError: CSSStyleSheet.rules getter: Not allowed to access cross-origin stylesheet   или  гоогл:

JavaScript exception: Error calling selector function: SecurityError: Failed to read the 'rules' property from 'CSSStyleSheet': Cannot access rules

HTMLJavaScript
4 года назад
g2008
53 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
143 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Веб-программирование
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Максим
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
233 отзыва
4 года назад
Алексей
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад