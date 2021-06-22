Привет, всем, нужно подключить и протестировать платежный шлюз. Сайт на php, у сайта есть своя админ панель. Меня интересую сроки и сумма за работу. Желательно подавать заявку тем у кого есть опыт в подключениях оплаты ...
Исправить сайт программирование.
Сайт был создан в адобе мьюз, он работал. А теперь после перевода в HTML и при открытии в браузере пишет мозила: JavaScript exception: Error calling selector function: SecurityError: CSSStyleSheet.rules getter: Not allowed to access cross-origin stylesheet или гоогл:
JavaScript exception: Error calling selector function: SecurityError: Failed to read the 'rules' property from 'CSSStyleSheet': Cannot access rules
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