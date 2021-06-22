ТЗ: Добавить в плагин возможность включения редиректа на указанный урл для десктопных браузеров. С теми же функциями, то есть: включение/выключение, кукисы (произвольное значение, как в оригинале). Добавить 2 галочки/чекбокса: Мобильный редирект, десктопный редирект. Сделать возможность ...
Подключение оплаты на сайте, самописная CMS на php не wordpres!
Привет, всем, нужно подключить и протестировать платежный шлюз. Сайт на php, у сайта есть своя админ панель. Меня интересую сроки и сумма за работу. Желательно подавать заявку тем у кого есть опыт в подключениях оплаты для сайтов. Вот ссылка на провайдера. https://unitpay.ru/
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