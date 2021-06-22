Подключение оплаты на сайте, самописная CMS на php не wordpres!

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Привет, всем, нужно подключить и протестировать платежный шлюз. Сайт на php, у сайта есть своя админ панель. Меня интересую сроки и сумма за работу. Желательно подавать заявку тем у кого есть опыт в подключениях оплаты для сайтов. Вот ссылка на провайдера. https://unitpay.ru/

PHP
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Mitya1987
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