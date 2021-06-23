Доработать существующий модуль для Битрикс

Есть модуль для Битрикс, который загружает данные о товаре используя API поставщика и локально сохраняет структурированные данные во временный файл. Необходимо доработать модуль, чтобы он загружал данные о товарах в инфоблок сохранением структуры данных. Товары из инфоблока в виде заполненных карточек товаров будут выводиться на сайте.