Доработать существующий модуль для Битрикс

$410
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть модуль для Битрикс, который загружает данные о товаре используя API поставщика и локально сохраняет структурированные данные во временный файл. Необходимо доработать модуль, чтобы он загружал данные о товарах в инфоблок сохранением структуры данных.  Товары из инфоблока в виде заполненных карточек товаров будут выводиться на сайте.

4 года назад
Hiconix_job
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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