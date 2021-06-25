Полностью описать код сайта и скрипты в БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка470 просмотров

Написать комментарии к коду и описать представления, запросы и тригеры в БД.

4 года назад
Moroz213
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

logarifm
Валерий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$45
2 дня
Escrow
Великолепно выполнил свою работу и главное понятно все объяснил. Очень советую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик, очень приятно работать. Советую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

logarifm
Валерий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад