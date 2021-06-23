Есть сервис, в котором есть онлайн-меню. Надо сделать, чтобы выбранные и заказанные блюда вносились в систему учета Poster. У них вроде есть API
Правки сайта на wordpress
Задачи в приложенном файле
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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