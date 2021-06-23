Правки сайта на wordpress

$302
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки404 просмотра

Задачи в приложенном файле

WordPress
4 года назад
minocat
Кирилл 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$130
28 дней

Заявки фрилансеров

Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад