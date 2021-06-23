Сделать интеграцию с Poster

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка604 просмотра

Есть сервис, в котором есть онлайн-меню. Надо сделать, чтобы выбранные и заказанные блюда вносились в систему учета Poster. У них вроде есть API

4 года назад
Amin00902
Амин 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад