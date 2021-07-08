Необходимо сделать парсер

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Завершен4 заявки2561 просмотр

Необходимо сделать парсер который запарсит 2 сайта и сгенерирует файл с редиректами со старого на новый.

4 года назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ddystopia
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$30
1 день
Escrow
Все отлично!
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Ddystopia
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Александра
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
4 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
558 отзывов(-1)
4 года назад
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