svetl94ok

Александра svetl94ok

 
31 годУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я полностью справлюсь с вашим проектом! Верстка и программирование: грамотно, надежно, в срок!

Мои специализации:

Верстка/фронтенд

Верстаю грамотно, адаптивно и чисто; html и css код валидный и кроссбраузерный; изображения, css и js оптимизированы; высокие показатели скорости загрузки сайта.

Программирование

Разработка сайта или функционала (плагины, модули, компоненты) на фреймворке Laravel и CMS: Wordpress, Modx, Joomla; исправление или доработка существующего кода; натяжка верстки на CMS;

В работе со мной, я:

Экономлю ваши деньги

Рассматриваю бюджет с точки зрения трат, а не личного дохода. Все имеет свою цену, но я выбираю оптимальные пути решения задач, без увеличения трудозатрат.

Соблюдаю сроки, сохраняю нервы.

В ситуации сжатых сроков выстраиваю приоритет задач и максимально ужимаюсь во времени, с сохранением качества работы. Не нарушаю указанные мной сроки непрерывной работы.

Иногда, когда того требуют задачи или сроки, работаю в паре с мужем. Я выполняю задачи по верстке и программированию, муж - по программированию.

Гарантирую надежность и поддержку.

Нахожусь на связи и довожу дело до конца. Бесплатно исправляю ошибки после сдачи работы. Консультирую и поддерживаю выполненную мной работу.

Организовываю комфортный процесс.

Использую гибкую и универсальную схему сотрудничества, подходящую для любого клиента.

Инструменты и технологии

Figma, AdobeXD, PhotoShop - для работы с дизайном для последующей верстки.

VScode - для работы с кодом.

Git - для работы с проектами.

HTML5, CSS3, Sass, методология БЭМ, jQuery, JavaScript, Ajax, PHP, mySQL и по надобности фреймворки для разработки фронтенда и бекэнда.

Использую личные наработки собранные в библиотеки.

Рабочее время:

9:00/10:00-17:00/18:00, Пн-Пт. Возможен индивидуальный график.

Личные качества:

Надежность, компетентность в затрагиваемых вопросах, педантичность, высокая производительность, вдумчивость.

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLHTMLCSSJoomlaFigmaMODXjQueryAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
PasetiteL
Павел 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$60
5 баллов
2 года назад
Написать код для сайта на WP (защита от слива информации)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$45
10 баллов
2 года назад
Доработки woocommerce
Александра, отличный исполнитель! Все сделано быстро и качественно. Всем рекомендую, будем обращаться еще.
Надежный клиент и приятное сотрудничество. Рабочий процесс прошел так, как нужно.
Ответный отзыв
konpam
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Перемножение цен атрибутов товара WooCommerce
Хочу выразить благодарность Александре за проделанную работу. Всё сделано в соответствии поставленным задачам и в оговоренные сроки. Рекомендую как надёжного и квалифицированного исполнителя!
Надежный клиент, рекомендую к сотрудничеству. Были некоторые отклонения по графику, но как всегда бывает в этой сфере.
Ответный отзыв
minocat
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
2 года назад
Пагинация wordpress
Задание выполнено качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Надежный заказачик. Четкая постановка задачи, оперативная обратная связь и оплата. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
yevhen_lysenko
Евгений 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Настроить вариативный товар (Wordpress/Woocommerce)
Александра отличный специалист. Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Оперативная коммуникация и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв