Я полностью справлюсь с вашим проектом! Верстка и программирование: грамотно, надежно, в срок!

Мои специализации:

Верстка/фронтенд

Верстаю грамотно, адаптивно и чисто; html и css код валидный и кроссбраузерный; изображения, css и js оптимизированы; высокие показатели скорости загрузки сайта.

Программирование

Разработка сайта или функционала (плагины, модули, компоненты) на фреймворке Laravel и CMS: Wordpress, Modx, Joomla; исправление или доработка существующего кода; натяжка верстки на CMS;

В работе со мной, я:

Экономлю ваши деньги

Рассматриваю бюджет с точки зрения трат, а не личного дохода. Все имеет свою цену, но я выбираю оптимальные пути решения задач, без увеличения трудозатрат.

Соблюдаю сроки, сохраняю нервы.

В ситуации сжатых сроков выстраиваю приоритет задач и максимально ужимаюсь во времени, с сохранением качества работы. Не нарушаю указанные мной сроки непрерывной работы.

Иногда, когда того требуют задачи или сроки, работаю в паре с мужем. Я выполняю задачи по верстке и программированию, муж - по программированию.

Гарантирую надежность и поддержку.

Нахожусь на связи и довожу дело до конца. Бесплатно исправляю ошибки после сдачи работы. Консультирую и поддерживаю выполненную мной работу.

Организовываю комфортный процесс.

Использую гибкую и универсальную схему сотрудничества, подходящую для любого клиента.

Инструменты и технологии

Figma, AdobeXD, PhotoShop - для работы с дизайном для последующей верстки.

VScode - для работы с кодом.

Git - для работы с проектами.

HTML5, CSS3, Sass, методология БЭМ, jQuery, JavaScript, Ajax, PHP, mySQL и по надобности фреймворки для разработки фронтенда и бекэнда.

Использую личные наработки собранные в библиотеки.

Рабочее время:

9:00/10:00-17:00/18:00, Пн-Пт. Возможен индивидуальный график.

Личные качества:

Надежность, компетентность в затрагиваемых вопросах, педантичность, высокая производительность, вдумчивость.