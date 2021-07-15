Александра svetl94oksvetl94ok
Мои специализации:
Верстка/фронтенд
Верстаю грамотно, адаптивно и чисто; html и css код валидный и кроссбраузерный; изображения, css и js оптимизированы; высокие показатели скорости загрузки сайта.
Программирование
Разработка сайта или функционала (плагины, модули, компоненты) на фреймворке Laravel и CMS: Wordpress, Modx, Joomla; исправление или доработка существующего кода; натяжка верстки на CMS;
В работе со мной, я:
Экономлю ваши деньги
Рассматриваю бюджет с точки зрения трат, а не личного дохода. Все имеет свою цену, но я выбираю оптимальные пути решения задач, без увеличения трудозатрат.
Соблюдаю сроки, сохраняю нервы.
В ситуации сжатых сроков выстраиваю приоритет задач и максимально ужимаюсь во времени, с сохранением качества работы. Не нарушаю указанные мной сроки непрерывной работы.
Иногда, когда того требуют задачи или сроки, работаю в паре с мужем. Я выполняю задачи по верстке и программированию, муж - по программированию.
Гарантирую надежность и поддержку.
Нахожусь на связи и довожу дело до конца. Бесплатно исправляю ошибки после сдачи работы. Консультирую и поддерживаю выполненную мной работу.
Организовываю комфортный процесс.
Использую гибкую и универсальную схему сотрудничества, подходящую для любого клиента.
Инструменты и технологии
Figma, AdobeXD, PhotoShop - для работы с дизайном для последующей верстки.
VScode - для работы с кодом.
Git - для работы с проектами.
HTML5, CSS3, Sass, методология БЭМ, jQuery, JavaScript, Ajax, PHP, mySQL и по надобности фреймворки для разработки фронтенда и бекэнда.
Использую личные наработки собранные в библиотеки.
Рабочее время:
9:00/10:00-17:00/18:00, Пн-Пт. Возможен индивидуальный график.
Личные качества:
Надежность, компетентность в затрагиваемых вопросах, педантичность, высокая производительность, вдумчивость.
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