Не рекомендую: Странный человек, ТВОРЧЕСКИЙ, в сотрудничестве будет сложно. Не ведите переписку в телеграмме, он может чистить историю сообщений. Спустя три месяца добавил отзыв, предварительно написав в телеграмм, что не работает функционал, попросила прислать доступы - тишина... Написала тут и тоже тишина. Посчитал, что я пропала, но не похоже.