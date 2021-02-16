На сайте организована оплата товара с помощью Юкасса. Прошлый исполнитель работу не доделал и пропал. Проблема: 1. Пользователь проходит авторизацию на сайте. 2. Пользователь переходит на оплату "товара" на Юкасса (работает через раз, может зависнуть и не перейти ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$81
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
[b][i]Необходимо написать код и интегрировать его на сайт WP. Задача: На сайте есть музыка. Человек качает мп3 файл. Нужно написать программный код, который как то привязывает имя пользователя к скачиваемому мп3 файлу. Не ID3 тэгах! Чтобы в последствии, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
1. Необходимо создать главную страницу сайта по примеру с картинок. При наведении на картинку - она подсвечивается оранжевым. При клике ведет в соответствующий раздел сайта. Страница должна быть адаптивна к мобильным телефонам. На картинке отображено вертикальное расположение страницы. В ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$60
5 баллов
2 года назад
Не рекомендую: Странный человек, ТВОРЧЕСКИЙ, в сотрудничестве будет сложно. Не ведите переписку в телеграмме, он может чистить историю сообщений. Спустя три месяца добавил отзыв, предварительно написав в телеграмм, что не работает функционал, попросила прислать доступы - тишина... Написала тут и тоже тишина. Посчитал, что я пропала, но не похоже.
Ответный отзыв
Работа была выполнена криво. В телеграмме Александра не отвечает. Были проблемы с коммуникацией - Александра пропадала постоянно. Считать работу законченной не могу, т.к. написанный Александрой код не стабилен и практически сейчас не работает. Вынужден нанимать нового исполнителя для исправления кода.
$21
10 баллов
3 года назад
Хорошее ТЗ, быстрая оплата, всегда был на связи. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Все было сделано по утвержденному плану. Все хотелки и пожелания были выполнены. Буду обращаться в будущем