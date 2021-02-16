Работы на сайте WP

1. Необходимо создать главную страницу сайта по примеру с картинок.

При наведении на картинку - она подсвечивается оранжевым.

При клике ведет в соответствующий раздел сайта.

Страница должна быть адаптивна к мобильным телефонам. На картинке отображено вертикальное расположение страницы.

В админке WP сделать возможность редактирования текста на этой странице и замены картинок.

2. Разобраться с ContactForm 7. Не всегда приходят заявки на почту, некоторые теряются на полпути. Админ хоста утверждает, что проблема на сайте. Хостинг предоставляется ДЖИНО.

3. Не отображаются картинки в разделе Портфолио. Под разделом ДЕМО ПРОЕКТОВ должны быть картинки. Кликая на них - открывается демо.

Если кликнуть по "якобы"пустому полю - демо открывается. Но картинок нет.

https://crocostudio.ru/portfolio/