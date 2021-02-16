Работы на сайте WP

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки770 просмотров
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1. Необходимо создать главную страницу сайта по примеру с картинок.

При наведении на картинку - она подсвечивается оранжевым.

При клике ведет в соответствующий раздел сайта.

Страница должна быть адаптивна к мобильным телефонам. На картинке отображено вертикальное расположение страницы.

В админке WP сделать возможность редактирования текста на этой странице и замены картинок.

2. Разобраться с ContactForm 7. Не всегда приходят заявки на почту, некоторые теряются на полпути. Админ хоста утверждает, что проблема на сайте. Хостинг предоставляется ДЖИНО.

3. Не отображаются картинки в разделе Портфолио. Под разделом ДЕМО ПРОЕКТОВ должны быть картинки. Кликая на них - открывается демо. 

Если кликнуть по "якобы"пустому полю - демо открывается. Но картинок нет.

https://crocostudio.ru/portfolio/ 

3 года назад
PasetiteL
Павел 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
itulupov
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$21
1 день
Все было сделано по утвержденному плану. Все хотелки и пожелания были выполнены. Буду обращаться в будущем
Хорошее ТЗ, быстрая оплата, всегда был на связи. Однозначно рекомендую.
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