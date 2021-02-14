Сделать оптимизацию сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок1348 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать оптимизацию сайта на wordpressНа Вашем сайте обнаружены проблемы (3) категории "Удобство для мобильных".Основные проблемыНа Вашем сайте обнаружены следующие проблемы:Слишком мелкий шрифтКонтент шире экранаИнтерактивные элементы расположены слишком близко

WordPress
3 года назад
xtruex
Янис 
50 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина на 1C-Bitrix

    Разрабатываем интернет-магазин на битрикс (лицензия Бизнес). Дедлайн доделок - 20 февраля. Своими силами не успеваем, ищем специалиста, который работает с битриксом и php. ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1hchmsqRKfi02kgvhLsHdS-_OcAUO8Q7vjTTbeBB1KMc/edit]https://docs.google.com/document/d/1hchmsqRKfi02kgvhLsHdS-_OcAUO8Q7vjTTbeBB1KMc/edit[/url] [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1apveonMBE94DeZlZWIkhyMDjYLuxcb2r45h5-lXngP4/edit]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1apveonMBE94DeZlZWIkhyMDjYLuxcb2r45h5-lXngP4/edit[/url] Дизайн: Десктоп: [url=https://www.figma.com/file/SZmmzoa9QJBGmMlhe4OnFP/NFO_edit?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/SZmmzoa9QJBGmMlhe4OnFP/NFO_edit?node-id=0%3A1[/url] Таблет: [url=https://www.figma.com/file/M8KY0tECz37wcFv0va0ILP/tablet?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/M8KY0tECz37wcFv0va0ILP/tablet?node-id=0%3A1[/url] Мобилка: [url=https://www.figma.com/file/HSaaWkV8F10gNGWcC5Wuup/NFO_mobile?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/HSaaWkV8F10gNGWcC5Wuup/NFO_mobile?node-id=0%3A1 [/url] Тестовый сервер: [url=http://newnfo.beget.tech]newnfo.beget.tech[/url] (на нём сейчас ведутся работы) Необходимо разработать ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Квиз. Страничка опроса на Wordpress

    Необходимо разработать Квиз на Wordpress чтото вроде этого http://androsow-umzuege.de/neu/ Важные Пункты [list][*]Адаптивный [*]Форма обратной связи [*]Админ-панель [*]Приминение квиза с помощью iframe[/list] [b]Указывайте вашу цену и сроки[/b]

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки сайта на битриксе

    $100

    Есть готовый сайт интернет магазин на битриксе. Необходимо внести правки в верстку и частично в функциональную часть. Выполнить нужно быстро. Приоритет тем кто готов сейчас взять и сделать. ТЗ вышлю по запросу.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция в шаблон Wordpress плагина Ultimate Member

    Плагин Ultimate Member. CMS Wordpress: В шапку нашего шаблона вывести: 1. для незарегистрированных пользователей кнопки входа и регистрации. 2. для авторизованных пользователей вывести вот такой блок с функционалом от плагина [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fprntscr.com%2Fzd8vt5]http://prntscr.com/zd8vt5[/url]. Темы с выводом такого функционала предоставим. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад