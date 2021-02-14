Доработка интернет-магазина на 1C-Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1465 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разрабатываем интернет-магазин на битрикс (лицензия Бизнес). Дедлайн доделок - 20 февраля. Своими силами не успеваем, ищем специалиста, который работает с битриксом и php.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1hchmsqRKfi02kgvhLsHdS-_OcAUO8Q7vjTTbeBB1KMc/edit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1apveonMBE94DeZlZWIkhyMDjYLuxcb2r45h5-lXngP4/edit

Дизайн:

Десктоп: https://www.figma.com/file/SZmmzoa9QJBGmMlhe4OnFP/NFO_edit?node-id=0%3A1

Таблет: https://www.figma.com/file/M8KY0tECz37wcFv0va0ILP/tablet?node-id=0%3A1

Мобилка: https://www.figma.com/file/HSaaWkV8F10gNGWcC5Wuup/NFO_mobile?node-id=0%3A1

Тестовый сервер: newnfo.beget.tech (на нём сейчас ведутся работы)

Необходимо разработать к 20 числу:

- ЛК специалиста и пользователя

- интегрировать сервисы boxberry, dadata, edost, гугл карты, яндекс кассу(самопис)

- мобильную версию/планшет

https://forms.gle/7FTsL1B9PDxBiFoe6

3 года назад
bogdanbryzh
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад