Доработка интернет-магазина на 1C-Bitrix

Сайт на вордпрессе, установлен плагин All in One Migrate. Необходимо корректно перенести сайт с одного домена на другой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатываем интернет-магазин на битрикс (лицензия Бизнес). Дедлайн доделок - 20 февраля. Своими силами не успеваем, ищем специалиста, который работает с битриксом и php.
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1hchmsqRKfi02kgvhLsHdS-_OcAUO8Q7vjTTbeBB1KMc/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1apveonMBE94DeZlZWIkhyMDjYLuxcb2r45h5-lXngP4/edit
Дизайн:
Десктоп: https://www.figma.com/file/SZmmzoa9QJBGmMlhe4OnFP/NFO_edit?node-id=0%3A1
Таблет: https://www.figma.com/file/M8KY0tECz37wcFv0va0ILP/tablet?node-id=0%3A1
Мобилка: https://www.figma.com/file/HSaaWkV8F10gNGWcC5Wuup/NFO_mobile?node-id=0%3A1
Тестовый сервер: newnfo.beget.tech (на нём сейчас ведутся работы)
Необходимо разработать к 20 числу:
- ЛК специалиста и пользователя
- интегрировать сервисы boxberry, dadata, edost, гугл карты, яндекс кассу(самопис)
- мобильную версию/планшет
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