Небольшие правки на Bitrix

Создать клон малого сайта без переноса статей, и установить на готовый Wordpress. Подробное задание в приложении, детали в личной беседе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. нужно в меню убрать большие пробелы
2. в подвале поменять адрес магазина
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