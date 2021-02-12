Небольшие правки на Bitrix

Добрый день, есть верстка сайта http://rostisr8.beget.tech/ Верстку нужно натянуть на вордпресс, чтобы можно было редактировать весь сайт, а также 1. сделать систему записи к врачу (в дизайне на странице врача) 2. чтобы можно было через админку подгружать новые ...