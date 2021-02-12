Сайт под ключ на WordPress

Нужен Специалист по движку DLE Исправить некоторые косяки и поправить работу скрипта /go,php (тот, что делает ссылки не прямыми, а через сайт).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В настоящее время функционирует старая версия сайта по адресу www.zlkz.ru на движке OpenCart. Необходимо перенести на новый шаблон на движке WordPress существующий контент и ключевые элементы дизайна старого сайта. Для этой цели
приобретен шаблон сайта на WordPress развернутый по временному адресу.
Ключевые задачи при переносе:
1) Сохранение тэгов, заголовков страниц и т.д. в строгом соответствии с уже функционирующим сайтом с целью не потерять позиции
сайта в поиске.
2) Настройка элементов дизайна шаблона в соответствии с контентом имеющегося сайта (карусель - в карусель, галерею – в галерею).
3) Настройка цветовой схемы и загрузка изображений (выбран стиль с большим количеством галерей и фоновых изображений, подборка
изображений сделана)
4) Интеграция видео контента в дизайн (существует несколько видео роликов, которые хотелось бы использовать на сайте как фоновые
видео, или видео-блоки в разделе о компании). Нужно тестировать скорость работы
сайта с таким контентом.
5) Создание каталога продукции и системы отправки заказов (модуль интернет магазин). Настройка формы для заполнения в
соответствии с контентом, размещенным на старом сайте.
6) Интеграция блоков обратной связи (форма обратной связи, написать на WhatsApp, заказать обратный звонок, предложить обратный звонок).
7) Замер показателей производительности и качества нового и старого сайтов.
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