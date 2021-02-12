Сайт под ключ на WordPress

В настоящее время функционирует старая версия сайта по адресу www.zlkz.ru на движке OpenCart. Необходимо перенести на новый шаблон на движке WordPress существующий контент и ключевые элементы дизайна старого сайта. Для этой цели

приобретен шаблон сайта на WordPress развернутый по временному адресу.

Ключевые задачи при переносе:

1) Сохранение тэгов, заголовков страниц и т.д. в строгом соответствии с уже функционирующим сайтом с целью не потерять позиции

сайта в поиске.

2) Настройка элементов дизайна шаблона в соответствии с контентом имеющегося сайта (карусель - в карусель, галерею – в галерею).

3) Настройка цветовой схемы и загрузка изображений (выбран стиль с большим количеством галерей и фоновых изображений, подборка

изображений сделана)

4) Интеграция видео контента в дизайн (существует несколько видео роликов, которые хотелось бы использовать на сайте как фоновые

видео, или видео-блоки в разделе о компании). Нужно тестировать скорость работы

сайта с таким контентом.

5) Создание каталога продукции и системы отправки заказов (модуль интернет магазин). Настройка формы для заполнения в

соответствии с контентом, размещенным на старом сайте.

6) Интеграция блоков обратной связи (форма обратной связи, написать на WhatsApp, заказать обратный звонок, предложить обратный звонок).

7) Замер показателей производительности и качества нового и старого сайтов.