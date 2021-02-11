Нужен Специалист по движку DLE Исправить некоторые косяки и поправить работу скрипта /go,php (тот, что делает ссылки не прямыми, а через сайт).
Внести изменения на сайте (CMS 1С Битрикс Управление сайтом)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробности в ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1tCC3kliX0lwLc1SgB3UOUD8q7OUo2-zuPnECuqOejsc/edit?usp=sharing
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