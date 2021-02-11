Внести изменения на сайте (CMS 1С Битрикс Управление сайтом)

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1398 просмотров
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Подробности в ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1tCC3kliX0lwLc1SgB3UOUD8q7OUo2-zuPnECuqOejsc/edit?usp=sharing

3 года назад
yrok
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад